Pity Alvarez y las drogas: "No está 11 puntos", afirma su abogado

El cantante Cristian "Pity" Alvarez, de 46 años, tiene un historial de problemas ligados a su adicción a las drogas. Según Sebastián Queijeiro, su abogado, actualmente no estaba consumiendo "al nivel que estaba de joven"."Siempre digo que, producto de una drogadicción fuerte que tuvo durante mucho tiempo, tiene una lesión por eso, no está 11 puntos. Pero canta, ensaya, hace poco hizo una canción nueva, tiene una vida normal", indicó."La última comunicación fue por el hecho del recital en Tucumán, que no se realizó. Se solucionó eso y después nada más", explicó.Queijeiro manifestó que Alvarez "tuvo una causa por tenencia de arma hace mucho tiempo" y que "después del susto que tuvo con esa causa, nunca más tuvo una"."Pero no sé en esa zona de Lugano, que de noche es una zona donde suele haber peleas, venta de drogas, hay un barrio bastante peligroso. Pero todavía no sé nada", agregó.Según el abogado, el líder de Viejas Locas "tiene una familia normal, una banda con la que ensaya, mucha gente que lo acompaña y lo apoya".Según fuentes policiales, esta madrugada "Pity" Alvarez discutió con un amigo, identificado como Cristian Díaz (36), en el barrio Samoré, de Villa Lugano, y lo mató a tiros. Arrojó el arma, calibre 7.65, en una alcantarilla, y escapó en un auto. Eso es al menos lo que declaró un testigo.