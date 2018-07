Se cumplió un año del crimen de Susana Villarruel

El crimen ocurrió el 10 de julio de 2017, en la zona del Arroyo El Cura y el Tribunal de Enjuiciamiento de Gualeguaychú, encontró responsable del homicidio calificado por el vínculo, a Ramón de la Cruz Ortiz, a quien condenó a prisión perpetua en Sentencia que se conoció en su totalidad el 28 de noviembre último. El femicida está alojado en la Unidad Penal 9 de El Potrero, pese a que el fallo aún no está firme.



La hermana de la víctima expresó que "por más que ya ha pasado un año esto es muy difícil de superar y cuesta mucho seguir adelante. De a poco se pueden ir saliendo y aquí lo principal es que los hijos de Susana estén bien, ellos se encuentran con el papá de los más grandes, es decir que los cinco están juntos, residen en Buenos Aires, estudian y afortunadamente en esto las cosas se han encaminado, que es lo importante".



Celia Villarruel manifestó que "no esperaba que todo se solucionara tan rápido, pero hay que reconocer que la Justicia trabajo como corresponde y se llegó a una condena perpetua, aunque yo no estoy muy conforme con que el asesino de mi hermana esté aguardando que su sentencia quede firme en El Potrero, a mi entender debería estar directamente en una cárcel. Su sentencia quedaría firme recién en noviembre próximo y se trata de una condena de por vida, porque se sumó a la causa por mi hermana la que ésta persona ya tenía por la agresión a la madre. Espero que en unos años no le otorguen beneficios, porque no quisiera encontrarme con este desgraciado en la calle".