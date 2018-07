Caso Belsunce: los cotejos de ADN a los sospechosos dieron negativo

Fue un día con novedades por partida doble en la investigación por el crimen de María Marta García Belsunce. Mientras por un lado se realizó la reconstrucción de los últimos minutos con vida de la mujer de 50 años asesinada el 27 de octubre de 2002 en el country El Carmel de Pilar, se conoció que un cotejo de ADN sobre Nicolás Pachelo (41), el principal acusado del crimen, su ex esposa y cinco vigiladores dio negativo.



Los estudios genéticos fueron solicitados el 25 de abril pasado sobre muestras de ADN que no habían podido ser peritadas en 2005 porque "eran escasas", pero con la tecnología actual se pudo establecer que pertenecían a dos personas de sexo masculino. También se pidió el análisis de un perfil femenino hallado en la antesala del baño donde fue encontrada muerta María Marta.



Parte de esas muestras se cotejaron con las extraídas a Pachelo, su ex pareja Inés Dávalos Cornejo (40), y los empleados de seguridad de El Carmel Ramón Acosta, Víctor Contreras, José Ortiz, Eduardo Vera y Norberto Glennon.



Fuentes del caso indicaron a Clarín que los resultados "preliminares" dieron negativo. No obstante, los fiscales solicitaron una ampliación del cotejo ya que "no fueron analizadas todas las muestras que hay en la Asesoría Pericial La Plata". Tampoco se sabe si el material analizado pertenece a sangre o saliva.



La hipótesis de los nuevos fiscales del caso, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, es que María Marta llegó a su casa alrededor de las 18 y sorprendió dentro a ladrones a los que enfrentó y pudo haber lastimado antes de que la ejecutaran de seis balazos en la cabeza con un revólver calibre .32.



Ahí es donde las sospechas de los investigadores apuntan a Pachelo, detenido desde el 7 de abril pasado por cuatro robos en el Tortugas Country Club el primer feriado de Semana Santa pasado. De acuerdo a esa hipótesis, la "dama de rosa" que apareció "merodeando" la escena del crimen podría ser Dávalos Cornejo y por eso fue incluida en el cotejo.



Por el homicidio fue condenado el viudo de María Marta, Carlos Carrascosa. En 2007 le dieron seis años de prisión por encubrimiento. Dos años después, Casación bonaerense lo sentenció a perpetua como asesino y lo envió a la cárcel de Campana. En diciembre de 2016, un nuevo fallo de Casación lo absolvió y ordenó formar un nuevo equipo de fiscales, quienes avanzaron en la hipótesis de un crimen cometido durante un asalto.



Esas sospechas tienen origen en una denuncia realizada el 5 de diciembre de 2002 por la asociación benéfica "Amigos del Pilar" sobre el robo de un cofre de metal con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad que estaba en la casa de María Marta. Aunque había sido apuntado por la familia de la víctima, Pachelo nunca había estado involucrado en el expediente. Meses después de su imputación, fue detenido y acusado de diez robos a casas en countries.



