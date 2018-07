Docente murió en accidente y otras tres sufrieron heridas: Iban a la escuela

Tremendo vuelco

Vicerrectora y candidata a concejal

Golpes mortales en la cabeza

Una escuela con doble duelo

La ciudad de la localidad santiagueña de Frías se vio conmocionada por una terrible tragedia, sucedida a pocos kilómetros, protagonizada por cuatro profesoras de la Escuela Normal Superior República de Ecuador, en la que lamentablemente perdió la vida la vicerrectora del Nivel Secundario, Prof. María Daniela Romero de 48 años.Pero como si esto fuera poco, ya la escuela venía masticando el dolor por la trágica muerte del alumno, Lautaro Padilla, quien en un accidente del fin de semana había resultado con muerte cerebral en la ciudad Capital de Santiago del Estero. La escuela ayer, en su homenaje, no abrió sus puertas.A las 15.20 de ayer, circulaba una camioneta Peugeot Partner roja, dominio AB691DZ, que era conducida por María Roxana Isabel Tula (51 años), quien llevaba como acompañantes a Mónica Clarinda Morales (46), Paola Carrizo de Baracat y María Daniela Romero. Todas son profesoras de la escuela Normal República del Ecuador y regresaban a Frías, luego de realizar de la ciudad Capital trámites inherentes a su actividad educativa.El rodado se movilizaba por la Ruta Provincial 6, que une Frías con Choya. De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, a encontrarse a 10 kilómetros de la "Ciudad de la Amistad", el vehículo habría "mordido" la banquina, la conductora no pudo controlar la camioneta que "zigzagueó" por la cinta asfáltica y protagonizó un violento vuelco sobre la banquina.Circunstanciales automovilistas alertaron al servicio de urgencias médicas. Posteriormente, las cuatro docentes fueron trasladadas al hospital zonal, donde se certificó que la profesora María Daniela Romero se encontraba sin vida, a raíz de las lesiones en la cabeza. En tanto, las tres educadoras sobrevivientes fueron sometidas a curaciones y a estudios médicos.La tragedia generó la intervención del personal de la Comisaría 23ª y de Criminalística de la Departamental 7 que realizaron las pericias, a fin de encontrar las causas del vuelco.María Daniela Romero tenía 48 años y se domiciliaba en el pasaje Guillermo Pieroni casi Moreno de Frías. Era vicerrectora del turno mañana del Nivel Secundario de la escuela Normal República del Ecuador del barrio Villa Paulina, establecimiento educativo al que asisten más de tres mil alumnos en los distintos niveles de estudio. Estaba en ese cargo directivo desde hace tres años.Además, la docente se había interesado por incursionar en la política para ayudar a su comunidad. Era una de las candidatas a concejales por el partido que lleva como candidato a intendente por la ciudad de Frías a Mauricio Bustamante.Estudiantes, padres y vecinos frienses coincidieron en calificar a la profesora Daniela como "una persona muy buena" dentro como fuera de la unidad educativa.Las tres sobrevivientes y docente de la escuela Normal fueron internadas y sus vidas no correrían peligro. Roxana Tula es asesora pedagógica del Nivel Superior y reside en pasaje Virgen del Valle sin número. Mónica Morales, domiciliada en Belgrano 941 del barrio Villa Paulina, es profesora de artísticas. Y Paola Carrizo de Baracat, vive en Alberdi 945, es profesora pedagógica.El cuerpo de la docente fue trasladado a la morgue judicial, donde le practicaron una inspección médico-forense. El profesional develó que la Prof. Romero sufrió mortales lesiones en la cabeza al volcar la camioneta. Presentaba traumatismo de cráneo y hematoma en la región izquierda.La escuela Normal de Frías estuvo cerrada ayer por duelo, tras la muerte de Lautaro Martín Padilla, un estudiante de 17 años, quien muriera en los primeros minutos de ayer tras sufrir un violento derrape con su motocicleta.Las autoridades educativas indicaron que hoy también permanecerá cerrada para asistir al velorio de la vicerrectora Daniela Romero. Fuente: (El Nuevo Diario).-