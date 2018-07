No es aconsejable "alejar a Nahir Galarza de sus familiares", dice la Justicia

Por qué no

Nahir Galarza mantiene su encierro en la Comisaría de la Mujer y no en una unidad penal de la provincia. Sobre ella -si bien está condenada en primera instancia- existe un dictamen de prisión preventiva porque se cree que si se le concede la libertad que debería tener hasta que el fallo quede firme, podría fugarse.Según está establecido por Ley, una persona procesada no puede compartir alojamiento en una cárcel con un condenado. No quiere decir que no puede ser llevado a una cárcel común, sino que esa Unidad Penal debe tener espacios físicos diferenciados entre procesados y condenados. Y es en este punto donde está el problema.En Entre Ríos hay sólo dos cárceles de mujeres: la Unidad Penal 6 en Paraná y el pabellón dispuesto hace un año atrás en la Colonia Penal El Potrero. En ninguno de estos dos lugares hay un espacio físico que sea el específico para alojar procesadas. Lo mismo ocurre con los hombres.El pedido del funcionario policial estuvo principalmente fundado por una Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictada en 2015, que especifica que las personas a la espera de un juicio no pueden permanecer más de 30 días alojadas en dependencias policiales, porque no tienen las condiciones sanitarias y de seguridad suficientes.Pérez también dio a entender que la presencia de Nahir Galarza en la Comisaría le insume a la Policía un aumento en la cantidad de personal y los esfuerzos por mantener su seguridad.El Tribunal analizó la solicitud de la Policía, pero la respuesta fue inmediatamente negativa.Los magistrados pronunciaron quey se especificó queDías atrás, poco después de conocerse el veredicto del Tribunal sobre Nahir Galarza, trascendió que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó abiertamente que no había lugar para una nueva interna en el pabellón de mujeres de la Colonia Penal Nº9.Días después, cuando coincidentemente la Policía solicitaba el traslado de la joven a una unidad penal y sin que el Tribunal de Gualeguaychú lo requiriera,, publica