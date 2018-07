Fiscalía brindó detalles sobre permiso otorgado a detenido para jugar fútbol

Policiales Policías deben trasladar y custodiar a detenido para que juegue al fútbol

El fiscal Germán Dri explicó que el joven Kevin Berguñán, de 18 años, es una persona imputada e investigada "pero no está condenada, sino que está con prisión preventiva y domiciliaria por orden del Juzgado de Garantías", a cargo de la Dra. María del Luján Giorgio. "El detenido no es una persona condenada sino que la investigación está en proceso", explicó el fiscal, apuntando a que por ese motivo la jueza aceptó el planteo presentado por el abogado defensor Daniel Cedro.Es por ello que los martes y jueves concurre al Club Pesca Concordia de 16 a 18 horas, acompañado de un móvil policial, ya que "al estar en calidad de detenido, siempre debe estar baja la custodia policial", puntualizó el fiscalPor último, Germán Dri reconoció que al menos en lo que personalmente recuerde, "no hay antecedentes similares, por lo que es un caso excepcional" que a un detenido se le de salida de una prisión domiciliaria para que practique un deporte. (Diario Río Uruguay)