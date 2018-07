Hay sospechosos pero no lograron recuperar nada de lo sustraído en un club

Durante el fin de semana se detectó el robo en el depósito del club Pueblo Nuevo ubicado en el predio deportivo frente al ex Frigorífico Gualeguaychú, donde está situada la cancha de fútbol. Es el tercer robo en sólo dos meses que sufre la institución y que en esta ocasión significó una pérdida de entre 80 y 100 mil pesos.Se aportaron muchos datos sobre los supuestos autores y se identificó a los sospechosos por sus vinculaciones con otro club de la ciudad. El fiscal de turno consiguió información precisa sobre estas personas y le requirió al juez de garantías cinco órdenes de allanamientos para distintos domicilios.Esos procedimientos se realizaron el lunes por la mañana en los barrios Munilla, Trinidad, Pueblo Nuevo y dos en el Yapeyú. Fue un amplio despliegue policial, que contó con la participación de funcionarios de comisarías Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Octava, pero los resultados no fueron los esperados.Posiblemente ya había transcurrido mucho tiempo desde producido el robo hasta que se hicieron los allanamientos y los elementos sustraídos pudieron haber sido descartados. Es en estos casos cuando la Justicia debe actuar con velocidad para evitar justamente el desprendimiento de lo robado, publica el diarioSin embargo, existirían elementos de sospecha suficientes para responsabilizar del hecho a los sospechosos que fueron llevados a la Jefatura a ser identificados. No fueron detenidos, y tras unas horas fueron desocupados. Se espera que la investigación avance y se pueda llegar a dar con lo robado.Desde la institución se cree que el robo se produjo en dos noches. El sábado por la madrugada rompieron el techo del depósito -utilería y terminaron de consumar el delito en la madrugada del domingo. Recién se descubrió el hecho cuando el "canchero" abrió la cancha para el partido que disputaba Pueblo Nuevo con Sportivo Larroque.Se llevaron dos motoguadañas, un grupo electrógeno, una motosierra, soldadoras, herramientas varias, indumentaria y pelotas de fútbol. Fue un robo significativo, que las autoridades calcularon en casi 100 mil pesos.