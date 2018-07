Pasajero escapó del colectivo: en su bolso llevaba 25 panes de marihuana

Foto 1/2 Foto 2/2

En la madrugada de este domingo, personal policial de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, en el Departamento Federación, secuestró más de veinte kilos de marihuana.



Los uniformados del Puesto Caminero Paso Cerrito, que realizaban control vehicular de rutina, en el kilómetro 341 de la ruta nacional Nº 14, identificaron un colectivo de pasajeros de larga distancia, que se dirigía de la provincia de Formosa hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Mientras el personal policial inspeccionaba las bauleras con el can antinarcótico "Gringa", un pasajero aprovechó la ocasión para huir del interior del ómnibus. Inmediatamente se inició una persecución en el campo circundante, pero no fue localizado.



Al revisar las bauleras, el can dio indicios de la presencia de estupefacientes, por lo que con orden judicial se abrieron los bolsos, hallando en uno de ellos 25 panes de marihuana compactados. Se secuestraron los estupefacientes y labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.



Finalmente, se indicó que la policía continúa con los operativos para dar con el prófugo pasajero.