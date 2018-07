Las "picadas" de motos proliferan en rutas y calles céntricas de Concordia

Video: El peligro de las "picadas" de motos en Concordia

Las peligrosas maniobras ya no respetan ni ubicación ni horario. El flagelo se repite ante la inacción de las autoridades.Las "picadas" de motos proliferan tanto en las calles céntricas como en las rutas o caminos de ingreso a Concordia; como la avenida Frondizi, la "Y" Griega, avenida San Lorenzo, Monseñor Rosch, la ruta nacional 015 o la provincial 22, por citar algunos ejemplos recurrentes.Involucran maniobras tan características como peligrosas, como el ya tristemente conocido "avioncito"; en vehículos de variada cilindrada, supo Diario Río Uruguay.La "gracia" entre los cultores de tales irresponsables acciones se reparte en filmar o asistir en la logística; oficiando de "campana" para alertar sobre la llegada de la policía a los escenarios elegidos al azar.Si bien en la zona de la Costanera ya no son tan frecuentes, tanto las autoridades municipales, como la misma policía, parecen no poder detener el flagelo que ya ha costado vidas.