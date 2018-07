"Vamos a apelar hasta donde haya que llegar", sentenció el defensor de Nahir

Policiales El camino judicial de Nahir Galarza tras la condena puede durar hasta tres años

El Tribunal de Gualeguaychú, conformado por Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian, condenó a perpetua a Nahir Galarza, por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la ciudad de Gualeguaychú, el pasado 29 de diciembre de 2017.En esa línea, comparó: "Hace poco salió un caso de tres detenidos en la Unidad Penal que estuvieron tres años. La Corte confirmó que estuvieron mal detenidos y les dieron la libertad".Y enseguida aclaró: "No digo que va a ser el caso de Nahir. Me refiero a que la Justicia también se equivoca y puede haber ocurrido aquí"."Así me lleve cinco años seguir trabajando en esta postura, lo voy a hacer", sentenció.Además confirmó que el tratamiento psicológico de la psicóloga Tobar va a continuar "al menos cada 15 días" para cuidar a Nahir Galarza durante su detención.