El "Gordo" Valor quedó libre y promete portarse bien: "Me retiré del choreo"

Charla para chicos

"Esta vez va en serio: me retiré del choreo y a la cárcel no pienso volver más", dijo ayer, según lo cita un portal de noticias porteño. Pasó 33 años de su vida entre rejas.Según confirmarony por disposición del Juzgado de Ejecución N°2 de San Martín.. En esa oportunidad había sido detenido junto a otro hombre dentro del Olivos Golf Country, y fue imputado por los delitos de "resistencia a la autoridad, violación de domicilio, daño y portación ilegal de armas". Las fotos del episodio lo muestran ensagrentado al ser detenido.Al referirse a este hecho, Valor les dijo a las psicólogas y penitenciarios: "Yo no hice nada, me hicieron una cama. Después la Policía me siguió y me atrapó". A fines de 2012 fue condenado a una pena de siete años de prisión en un juicio abreviado que tuvo a su cargo el Tribunal Oral CriminalN° 2 de San Isidro.. Te filman todo el tiempo", dijo Valor a Infobae.Entre sus planes figuran la publicación de su autobiografía y ser columnista de una revista que el músico Andrés Calamaro pretende lanzar este año. "Los días no se me pasaban más.", señaló.Ahora,El artista es el prologuista de su autobiografía, de publicación más o menos inminente. En el pasado recibió varias propuestas para llevar su vida al cine. Ahoraa.