Colectiveros exigen presencia policial: "El tiro le atravesó la mano"

Sin servicio de la Línea 7

Choferes denunciaron amenazas

Un colectivero de la Línea 7 fue baleado anoche en un violento asalto cuando finalizaba su recorrido en Barrio Paraná XVI.Un sujeto que se trasladaba como pasajero, antes de descender de la unidad, a punta de pistola le sustrajo sus pertenencias y en un presunto forcejeo, le efectuó un disparo en la mano.El chofer es Nicolás Pacífico y según pudo saber, ya está en su casa donde se recupera de la herida de bala recibida.El violento episodio se registró en la noche de este jueves, sobre calle Burmeister y 1º de Mayo, donde la Línea 7 termina su recorrido en Barrio Paraná XVI., Sergio Goró, secretario gremial de UTA Entre Ríos.Respecto a cómo sucedió el asalto, el sindicalista explicó que el agresor "iba como pasajero y al momento de llegar a la cabecera, cuando bajaron todos los pasajeros, procede a robarle la mochila y sin mediar ningún tipo de palabra, le dispara y le da en la mano"."Seguramente le habrá querido manotear el arma y ahí fue que una bala le atravesó la mano y salió por el parabrisas", agregó otro colectivero.En protesta por el gravísimo episodio, los choferes de la Línea 7 paralizaron los servicios desde la mañana de este viernes y por tiempo indeterminado hasta tanto no se les garanticen las condiciones de seguridad correspondientes."La Línea 7 está paralizada y no está prestando servicio porque queremos que se nos brinde seguridad durante las 24 horas del día", remarcó Goró."Hemos tenido reuniones con la Policía, no solo por la Línea 7 sino también por todas las otras. Los hechos de inseguridad se ven en todos lados, hay zonas más complicadas que otras, pero quién no sufrió una vez un hecho de inseguridad", se preguntó.Ante, los colectiveros denunciaron que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos pasajeros."Últimamente se está haciendo frecuente, y además hay mucha gente que no quiere pagar el boleto y cuando le decís que abone el pasaje, se enojan y te amenazan con pegarte o meterte un tiro", aseguró un trabajador del volante."Hay un sector que se mal enseñó a tener impunidad en todo, y esos suben y hacen y deshacen donde quieren, piensan que los tenés que llevar gratis y ya es una modalidad que se repite", remarcó.Y en la oportunidad, dio cuenta de otro gravísimo episodio que le tocó padecer a otro chofer. "Hace poco, un compañero bajó a un pasajero frente a la comisaría quinta porque no quiso pagar el boleto, y a los días se nos apareció acá con un arma, amenazándolo con que la próxima vez que lo bajara, le pegaba un tiro", rememoró."Pedimos respuestas a la empresa para que nos pongan seguridad; policías en las cabeceras para que podamos tener nuestro descanso", insistió el chofer.La preocupante situación advierte además, que con la implementación del nuevo sistema de transporte de pasajeros, el cual se implementará este domingo, comenzará a regir el servicio nocturno."Sería conveniente que se incorpore un policía o seguridad privada que acompañe al chofer porque ese es el momento en que aprovechan los delincuentes", reclamó un colectivero.