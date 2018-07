Foto: Piden por el arresto domiciliario madre e hijo presos por venta de droga Crédito: Diario La Calle

En la mañana de ayer comenzó la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Olga Luján Maidana de 38 años de edad y de su hijo Marcos Gabriel Delfino de 18 años, acusados de la venta de estupefacientes en infracción de la Ley de Narcomenudeo N° 10.566 en Concepción del Uruguay.



Los abogados José Peluffo y Daniel Cedro, alegaron ante el tribunal unipersonal encarnado en el vocal de Cámara, Fabián López Moras.



En primera instancia Cedro se refirió a la prisión preventiva de 30 días impuesta a sus ahijados procesales, disintiendo con el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa aducidos en su momento por la fiscal Gabriela Seró y argumentó que no hay riesgo de obrar en el ánimo de los testigos que ni siquiera fueron citados a declarar. En cuanto a la forma de vida de Delfino, expresó que subsistir de changas en este momento de crisis social, es lo mismo que hacen miles de argentinos. Finalmente solicitó la revocación de la prisión preventiva o subsidiariamente el arresto domiciliario de ambos.



Por su parte el abogado Peluffo, manifestó que la acusada Maidana, tiene tres de sus hijos muy pequeños: 7 y 5 años y de 10 meses, respectivamente. En cuanto al más pequeño hizo hincapié en que se encuentra enfermo, que todavía se alimenta del pecho materno y que no se lo puede llevar a altas horas de la noche a la Comisaría con el frío de estos días. Alegó que no se lo puede privar de su alimento. Mientras este letrado describía la situación, la acusada Maidana lloraba reclinada en el hombro de su hijo también acusado. Afuera los tres hijos menores de la mujer se encontraban con su tía, quien se ocupa de ellos en estos días.

Concluyó su presentación el abogado solicitando la revocación de la prisión preventiva o subsidiariamente el arresto domiciliario en la casa de su cuñada, quien se ocupa de los niños por estos días.



Las razones de la Fiscalía para negarse

La Fiscal Seró se opuso dando sus razones, como que la acusada Maidana ya gozaba de prisión domiciliaria y que en su misma casa tenía preparada droga fraccionada para la venta al alcance de sus hijos menores. Que hay fotos donde se ve a los hijos más grandes ? tiene seis- atendiendo a los clientes. Consideró vigentes los riesgos procesales, reales no genéricos como adujo la defensa, y que ambos acusados no se motivan dentro de la norma. Agregó que el Copnaf tomó intervención en cuanto a los niños e informó que dos más grandes están con sus respectivos progenitores; los tres pequeños con la tía mencionada y que el mayor fue detenido con su madre. Dijo que por estos días se evalúa internar o no al pequeño que está enfermo.



El juez interviniente manifestó que es un caso que debe analizar finamente, por lo que dijo que mañana a mediodía se pronunciará al respecto y que en el lugar deberá presentarse la cuñada y tía de los detenidos que ofrece su casa para la prisión domiciliaria.



Al terminar la audiencia, los niños tiraban besos a su madre desde la puerta de la sala. Luego esta pudo acercarse a abrazarlos.



Hoy a mediodía se sabrá si la mujer y su hijo pueden continuar la medida con arresto domiciliario o si, atento al pedido de la Fiscalía, todo sigue como hasta ayer, vale decir: el joven alojado en la Alcaidía y la mujer en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.



Dos madres con arresto domiciliario

En Concepción del Uruguay han sido numerosas las detenciones realizadas con relación a la infracción a la ley.

En los operativos realizados tanto por la Policía de Entre Ríos como de la Federal, han sido detenidas al menos 8 personas: cuatro de ellas mujeres. Dos de estas detenidas por la Federal, han obtenido el arresto domiciliario, en razón de ser madres de niños pequeños.