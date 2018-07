Nahir recibe visitas: "Espero que estén contentos con este circo", dijo su padre

Sociedad Un mensaje de apoyo para Nahir Galarza publicado por su Club de Fans

Los jueces resolvieron ayer, prorrogar la prisión preventiva de la joven por existir peligro de fuga, dada la magnitud de la pena: prisión perpetua. Es que de quedar firme la condena Nahir deberá pasar 35 años en la cárcel.Puntualmente, a las 14 de este miércoles, Marcelo Galarza y Yamina Kroh entraron en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, para cumplir la primera visita a su hija, Nahir, luego de la condena de ayer a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo.Los padres de la joven llegaron acompañados del hermano de la chica, de otro menor y de la psicóloga Graciela Tobar, que atiende a Nahir desde que está detenida. La profesional había dicho, antes de la sentencia, que la adolescente esperaba sus horas decisivas con "ansiedad y angustia".El encuentro se extendería hasta las 16 (horario de cierre), y podría retomarse el próximo sábado, otro de los días habilitados para visitas.Los padres habían intentado llegar ayer a Nahir después de conocido el veredicto, pero la solicitud fue denegada, al no estar encuadrada dentro de los días permitidos de visita.Es más, en un corto diálogo con, Marcelo Galarza se quejó al señalar que "?parece una locura pero no nos dejaron verla ni cinco minutos en este día tan difícil"."No quiero hablar del tema, estamos reunidos en familia", dijo del otro lado del teléfono la voz quebrada del padre de Nahir Galarza. Y agregó: "Parece una locura pero no nos dejaron verla ni cinco minutos en este día tan difícil", reprochó Marcelo Galarza a pocas horas de que su hija de 19 años fuera condenada a prisión perpetua."Soy el padre ¿qué puedo decir? No creo en una perpetua, me parece todo una barbarie. Espero que estén contentos con este circo", susurró el oficial Galarza antes de cortar la comunicación.Todo cambió para las familias Pastorizzo y Galarza aquella trágica madrugada del 29 de diciembre. Los primeros perdieron a Fernando para siempre: con él sus proyectos, sus abrazos, sus sueños. Los Galarza perdieron la oportunidad de ver a su hija vivir su vida en libertad. Nahir, esa chica bonita que iba a ser abogada, que iba a viajar a Nueva York y que fue capaz de asesinar a su novio de dos balazos disparados con el arma reglamentaria de su padre.Ya no hay custodia en la casa de la familia Galarza "fue una cuestión preventiva, se retiró el dispositivo sin que se produjeran inconvenientes", confirmó el jefe de la Departamental de Policía, Comisario Mayor Carlos Pérez.Nahir recibió la noticia tranquila. Su abogado defensor, Horacio Dargainz, fue el encargado de darle la noticia de su condena.