Crimen del premiado por la NASA: El detenido es menor y con frondoso prontuario

La búsqueda del presunto asesino del estudiante de ingeniería distinguido por la Nasa concluyó anoche en la autopista Rosario-Santa Fe, donde la policía dio con el chico de 17 años que ya pasó por comisarías locales una decena de veces en relación a otros robos y delitos previos.Lucas Ezequiel O. había sido identificado gracias al testimonio del taxista que lo trasladó después de haber escapado del departamento de Juan Cruz Ibáñez (23) la madrugada del último viernes.El conductor declaró ante la Fiscalía y contó que lo había llevado a una casa de zona sur, donde la policía encontró objetos sustraídos en Zeballos al 2100 y también demoró a su hermana y a otro hombre que siguen vinculados al caso en libertad por encubrimiento.Buscan a un menor con antecedentes por el crimen del joven distinguido por la NASATras un fin de semana sin novedades, el adolescente quedó a disposición del Juzgado de Menores 4 al cabo de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones en el kilómetro 100 del corredor que conecta con la capital provincial.El despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) a la altura de la localidad de Arocena permitió interceptar el ómnibus en el que viajaba el sospechoso, el cual no era un micro de línea sino un vehículo particular que había partido desde la zona sudoeste rosarina. Fuentes vinculadas al procedimiento revelaron que el coche iba con destino a la provincia de Chaco.Antes del brutal homicidio cometido a dos cuadras de los Tribunales locales, Lucas O. ya había sido arrestado cuatro veces este año en relación a otros robos y por portación ilegal de arma de fuego en Alvear y Villa Gobernador Gálvez, al sur de la ciudad.De acuerdo a fuentes de las fuerzas provinciales, su primer encontronazo con la policía fue a los 13 años, cuando cayó en la seccional 2°. Entre 2016 y 2017 sumó otras cinco detenciones en otras dependencias del centro y la zona sur, siempre por asaltos o el uso de armas de fuego.La investigación que inició la fiscal Georgina Pairola y luego pasó a manos de la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena reveló que el presunto asesino consiguió entrar al departamento de Ibáñez trepando por la reja de una dietética ubicada junto al edificio. Una vez en el balcón del segundo piso, consiguió entrar mientras Ibáñez dormía y creen que el robo fue posterior al homicidio, aunque no estaba claro si hubo un enfrentamiento previo.De acuerdo a las pruebas recabadas hasta el momento, la Justicia sospecha que el adolescente mató al joven con un cuchillo de la cocina que fue hallado en el baño. Después cargó el botín en el Volkswagen Gol de la víctima, aunque el auto quedó chocado en la cochera y debió salir a la calle dejando rastros de sangre en diferentes espacios comunes de la torre.