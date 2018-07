El concejal Gainza declaró y negó vinculaciones con la ex pareja de Celis

Gainza declaró y aportó pruebas

En libertad

El concejal Emanuel Gainza se presentó este martes ante el juez federal Leandro Ríos para prestar declaración como imputado en el marco de la causa que investiga presuntas vinculaciones políticas con el narcotráfico., al salir de los tribunales."No hay nadie más interesado que nuestro espacio político en que esto termine de dilucidarse y cada uno tenga las responsabilidades que le competen de acuerdo a su accionar", remarcó Gainza.El edil reiteró que "está a disposición de la justicia", que "aportó documental", y dijo estar "muy tranquilo". Es que de ahora en más, debe esperar hasta diez días hasta que el magistrado resuelva su situación procesal.En la oportunidad, su abogado defensor, Humberto Franchi, confirmó aque al concejal "se le atribuye una infracción a la ley de estupefacientes: la adquisición de un kilogramo de cocaína".El abogado confirmó aque su defendido "prestó declaración, informó y contestó preguntas tanto del juez como del fiscal y de esta defensa". Asimismo, indicó que "se ofreció documental, testimoniales, presentó informes digitalizados e hizo entrega de su iPad y Iphone".Asimismo, el defensor remarcó que Gainza no tiene ningún tipo de vinculación con Eugenia Lemos, ex pareja de Daniel "Tavi" Celis, detenido acusado de liderar una banda narco."Lo niega enfáticamente y está acreditado que no tiene ningún tipo de relación ni vinculación ni por consumo ni por compra ni por ningún tipo de intervención en cuanto a la infracción", aclaró el abogado del concejal paranaense.Respecto del cuaderno con anotaciones en el que figura el nombre del concejal, Franchi insistió en que "ese tipo de hechos fue totalmente rechazado y acreditado"."La conoce (a Lemos) como lo conoce a Celis, por una cuestión política y por la intervención que tuvo esta persona en la actividad política, pero no por alguna infracción a la ley de estupefacientes", dijo Franchi.Sobre el pedido de licencia en los cargos partidarios y en el cuerpo legislativo de Paraná, el abogado acotó que esperarán la resolución del juez, y adelantó que solicitará el sobreseimiento de la causa que lo investiga.A diferencia del concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal, Griselda Bordeira, quienes fueron trasladados directamente a la cárcel tras prestar declaración, Gainza no quedó detenido."La atribución de responsabilidad es distinta a la de los otros co-imputados", aclaró al respecto su abogado defensor. "No hay ningún tipo de delito atribuido como infracción a la administración pública respecto de él, ni intervención en alguno de esos delitos", cerró.