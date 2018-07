Caso Pastorizzo: el remisero que fue testigo clave, recordó la noche del crimen

Roberto Correa es un testigo clave en todo lo ocurrido en el caso Pastorizzo, pero su presencia no fue necesaria en el juicio porque su declaración fue incorporada por lectura en la primera audiencia. Es el remisero que cruzó a 20 centímetros de Nahir Galarza tras asesinar a Fernando.Este remisero de la empresa Oeste fue quien alertó a la policía que en calle General Paz había ocurrido un accidente y que había un joven tirado en el piso con sangre en su boca. "A las 5.09 tomé pasaje y 5.15 terminé con el viaje, así que habré pasado por donde estaba Fernando a las 5.14", con esta precisión recuerda Roberto Correa lo que vivió esa madrugada del 29 de diciembre."Pensé que era un accidente. Fernando estaba solo. Le hablo: 'flaco, flaco, ¿necesitas algo?, porque le veo mover la boca y pensé que estaba vivo. Después veo que estaba en agonía. Tenía sangre en la boca y nariz, y hasta una lágrima de sangre. Llamé primero a la ambulancia y después a la Policía, que llegó a los 3 minutos. Cuando llegó el médico le tomó el pulso y examina las pupilas, constató que estaba fallecido. El último que lo vio con vida fui yo", agregó el entrevistado."Fernando no tenía sangre en el pecho y por eso ninguno de los que estuvimos ahí se dio cuenta que había sido un asesinato", mencionó el remisero, pero además detalló que fue minutos después, cuando ya estaba en la comisaría que se enteró que había sido un crimen. "Después me fui a trabajar, hice un viaje, pasé por la esquina y de ahí me fui a la central de la agencia en Del Valle y Aguado. A los 15 minutos llegó el Jefe de Investigaciones a buscarme para que fuera a la Comisaría Primera. Cuando llego le pregunto al subcomisario qué había pasado con el muchacho y me responde que lo habían asesinado. Recién ahí me di cuenta que el estruendo había sido un disparo", relató el testigo que permitió orientar la investigación y que hoy estará presente en el adelanto del veredicto del juicio contra Nahir Galarza. (El Día)