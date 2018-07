Los primeros cuatro imputados por el caso Próvolo irán a juicio

La jueza de Garantías, Alejandra Alonso no hizo lugar este lunes al pedido de la defensa del ex administrativo del instituto Próvolo, Armando Gómez, quien había planteado a principios de junio objeciones al requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal Gustavo Stroppiana a mediados de mayo.



De esta manera Gómez, el otro ex administrativo Jorge Bordón y los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi (los curas no plantearon objeciones y Bordón lo hizo fuera de plazo) irán a juicio por la primera de las causas que investiga la presunta comisión de abusos sexuales y episodios de corrupción de menores en el instituto religioso Antonio Próvolo, ubicado Carrodilla (Luján de Cuyo).



Los otros 10 imputados por estos episodios están diseminados en 2 causas más, siendo las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez las más representativas de la segunda de estas. La querella ha pedido que -más allá de ser causas separadas-, el proceso en juicio sea unificado, teniendo en cuenta que los denunciantes son personas vulnerables (dada su discapacidad).



Si bien solamente estos dos imputados habían planteado objeciones (Bordón y Gómez), la jueza debió resolver por los cuatro imputados.

Tras la primera audiencia, Alonso solicitó un cuarto intermedio y hoy dio a conocer su resolución. A principios de junio, y al momento de alegar la objeción del pedido del Ministerio Público Fiscal; la defensa de Gómez solicitó que se lo absuelva de algunos episodios en que está acusado por los ex alumnos. Además, pidió que se cambie la carátula de otros.



También en aquella oportunidad, luego fue el turno del fiscal de defender los argumentos que lo llevaron a solicitar la elevación a juicio a los 4; y finalmente la querella alegó con sus argumentos.



Pasadas las 14:30 de hoy se reanudó la audiencia y fue el turno de la magistrada de exponer sus conclusiones. Primero rechazó los planteos de nulidad a la elevación y luego se explayó sobre las otras oposiciones planteadas (también sin hacerles lugar).



Así las cosas, ahora resta que se fije una fecha para el comienzo del juicio, y es casi un hecho que será luego de la Feria judicial de julio (algunos incluso hablan de fin de año o comienzos del 2019).



"Entendemos que esta decisión es una victoria para las víctimas. Ojalá la Iglesia se dé cuenta que hay víctimas que deben ser ayudadas", resumió el abogado querellante Sergio Salinas al final de la audiencia de hoy.



Corradi, Corbacho, Bordón y Gómez están imputados como autores de abusos sexuales en la causa que tiene a más de 20 jóvenes ex alumnos del instituto como denunciantes.





Además de las monjas, entre los otros imputados hay ex directoras y psicólogas del establecimiento, que cerró sus puertas en noviembre del 2016 ni bien se conocieron en la Justicia las primeras denuncias por abusos.



Los Andes.