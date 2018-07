Madre y dos hijos murieron al incendiarse su casa: Pedían ayuda en la ventana

Vecinos vieron cómo los chicos pedían ayuda

Causa de muerte

Una mujer y sus dos hijos menores de edad murieron esta madrugada como consecuencia de un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de la localidad de Rivadavia, cerca de la ciudad de San Juan.El trágico siniestro se produjo alrededor de las 5:00 en una vivienda situada en el barrio UDAP II, de esa localidad situada a unos seis kilómetros de la capital provincial.Las víctimas fatales fueron identificadas como Roxana Saavedra, de 46 años y sus hijos, Sol González, de 17 años, y Mariano González, de 9, según el sitio del Canal13.El incendio, de acuerdo con las primeras informaciones, se habría originado en la planta baja de la vivienda y luego se expandió a la planta alta, donde se encontraban las víctimas.La tristeza en el barrio es más grande aún porque se les hizo imposible entrar para rescatar a la mujer y a sus hijos. De acuerdo con testigos, las víctimas quedaron atrapadas y llegaron a pedir auxilio por las ventanas, en el medio de una situación desesperante con epílogo fatal, ya que no pudieron escapar por las rejas situadas en la ventana y una escalera de madera totalmente en llamas."Primero sentimos gritos, muchos gritos. Cuando nos asomamos vimos a la mujer y a sus hijos aferrados a la ventana del dormitorio de la plata alta pidiendo auxilio. Era desesperante verlos, pero no pudimos hacer nada", expresó una vecina en declaraciones a Radio Sarmiento.Según se supo, el padre de los chicos se había marchado poco antes de la vivienda para viajar al Aeropuerto de Mendoza, donde trabaja, mientras que un tercer hijo de la pareja, un joven de 18 años, estudia en Buenos Aires, en el Colegio Militar de la Nación.El hombre volvió a la casa al enterarse de la tragedia en las primeras horas de la mañana y se volvieron momentos desgarradores.La mujer fallecida era maestra de primer grado y jugadora de hockey sobre césped en el club Lomas de Rivadavia.Vecinos, totalmente consternados, dijeron a Canal 13 que era increíble cómo se veían los chicos pidiendo ayuda por las ventanas mientras el fuego consumía su vivienda, donde finalmente ellos también perdieron la vida.Los vecinos aseguraron que Bomberos se demoraron más de 40 minutos en llegar y que a los 10 minutos se quedaron sin agua.Según informó la Policía, estas tres personas no murieron calcinadas sino asfixiadas por el humo generado por el fuego, cuando se resguardaron en una habitación de la planta alta, de donde no pudieron salir.