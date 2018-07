Revelan la declaración de empleada municipal que complicaría a Bordeira

Policiales La detenida Bordeira inició una huelga de hambre en la Unidad Penal 6

Una empleada de la Unidad 2 de la Municipalidad de Paraná declaró ante la Justicia Federal que la actual detenida, la ex subsecretaria de Seguridad Urbana, Griselda Bordeira, le confesó en su momento que "vendía droga; cocaína y a veces marihuana".Nilda Raquel Luna, quien aparece en varias escuchas telefónicas dispuestas por la justicia, como allegada a la funcionaria que se encuentra en la Unidad Penal 6, y cumple funciones desde 1998, reveló que la sargento Bordeira les daba protección a dos conocidos hombres del narcotráfico capitalino "a cambio de plata que recibía de ellos, para que pudieran vender droga tranquilos".Luna -quien cumplió pena de prisión por un hecho vinculado al narcotráfico- dijo que también lo conoce "del barrio y de la política" al concejal Pablo Hernández -también detenido en esta causa-, como así también a la funcionaria; ha sido una relación de ida y vuelta, entre peleas y un trato amable. Ella conoce a mi familia y yo conozco a la suya", remarcó."A mi hermana le prometieron trabajo en el municipio, por militar y nunca se lo dieron. Sin embargo, entraba otra gente a la Municipalidad, que ni siquiera había milita", dijo en la declaración, de siete carillas difundida por"Sé que Bordeira también vendía droga; cocaína y a veces marihuana. Ella misma me lo contó hace como 4 o 5 años y me lo dijo porque había casos importantes en la justicia, la rozaban muy de cerca y estaba muy preocupada. Según ella, me dijo que hasta se había venido a este juzgado a ver si estaba imputada o no. Me dijo que las causas que la rozaban eran la del Gordo Nico Castrogiovanni -uno de los jefes del narcotráfico de Paraná, cumpliendo condena judicial- y también la de Germán "Morrón Herlein" -también con sentencia por drogas-, porque ella tenía trato con los dos. Les daba protección para que ellos pudieran vender droga tranquilos a cambio de plata que recibía de ambos", agregó.Bordeira es sargento de la Policía de Entre Ríos y durante muchos años trabajó en Investigaciones de la fuerza de seguridad.