Encontraron a una joven con poca ropa en la calle pero no realizó denuncia

Foto: Paredones de calle Sobral.- Crédito: (Radio Máxima).-

Este sábado antes de las 8 de la mañana, un vecino que pasaba por calle Sobral avisó que una joven, casi sin ropas, estaba tirada en la vereda del cementerio norte.

El llamado se realizó poco antes de las 8 de la mañana. Un vecino que pasaba por calle Sobral, una de las calles laterales del cementerio municipal, divisó entre los pastos que había una persona en el suelo, por lo que aminoró la marcha para observar de que se trataba, publicó RadioMáxima. Desde su vehículo habría distinguido a una joven mujer casi sin ropas que no respondía al consultarle si necesitaba ayuda o que llamara a alguien, por lo que decidió dar aviso a la policía.



Al llegar al lugar, el personal constató que la joven estaba aparentemente alcoholizada y no tendría golpes ni lesiones. Tras recuperarse un poco se constató que es mayor de edad y contó que salió a bailar con un familiar y un amigo con quien regresaba a su casa, pero según su relato, no recordaba mucho más. La mujer no realizó denuncia y se dejó constancia de las actuaciones que se realizaron.