El asesino de Micaela García ya está alojado en la UP 2 de Gualeguaychú

Policiales Trasladarán a Wagner tras conocidos los vínculos que entabló con Celis

Sebastián Wagner arribó a la cárcel de Gualeguaychú donde quedará alojado, luego de haber protagonizado una pelea que provocó el trasladado desde Federal donde estaba detenido.El delincuente, fue alojado en una celda de contención, hasta que se resuelva la semana próxima, cuál será el lugar elegido dentro del penal, teniendo en cuenta que es un interno muy peligroso. Mientras tanto, ya está en la celda de aislamiento, sin compartir lugar con otro interno de la unidad carcelaria.Según se informó desde el Servicio Penitenciario provincial, el traslado de Wagner no está vinculado a la presencia de Daniel Tavi Celis en el penal del norte entrerriano. Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, desmintió que el traslado tenga vinculación con la presencia del narco Daniel Tavi Celis, de quien se supo que lo habría tomado a Wagner como su "patovica" dentro de la cárcel.En esta misma línea, el funcionario agregó: "Fue un incidente que se desarrolló y el personal penitenciario procedió en uno de los pabellones. No hubo lesionados. Fueron retirados los internos y a Wagner se le dispuso el traslado a Gualeguaychú como sanción disciplinaria".De esta manera, el asesino de Micaela García seguirá cumpliendo su condena pero desde ahora en Gualeguaychú. Allí se encontrará con Fabián Ecohsor, la ex pareja de su madre.Fuente: Máxima on Line.