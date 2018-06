La detenida Bordeira inició una huelga de hambre en la Unidad Penal 6

El concejal Hernández solicitó asistir a las sesiones

Bordeira, en huelga de hambre

Las declaraciones de Lemos son disparatadas

El abogado defensor de Hernández, Emilio Fouces, se presentó este viernes en la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones para fundamentar la apelación realizada pidiendo la eximición de prisión del edil. La cámara tiene ahora cinco días para resolver al respecto, detalló el letrado a. "", expresó el abogado., expresó el abogado. El pedido que hicieron los defensores de Pablo Hernández es que se le permita al edil, asistir a las sesiones del HCD para ejercer su función. "", justificó el abogado.En el mismo sentido, afirmó: "La única causal que está prevista para su remoción como concejal, es la condena firme, que es incierto que suceda. Mientras tanto, él sigue en pleno ejercicio de sus funciones, que no las puede llevar adelante por estar privado de su libertad y no puede asistir al Concejo"."El Servicio Penitenciario notificó este viernes al Juez interviniente que Bordeira se había declarado en huelga de hambre", relató Fouces, quien mencionó que la novedad se les comunicó a los demás defensores de los imputados en la causa.Para el abogado, esto "son las consecuencias lamentables que está arrojando esta causa que está causando mucho daño a un montón de gente que se proclama inocente. Son consecuencias lógicas de gente que está privada de su libertad, que considera que es injusta la situación que están viviendo".Consultado por, respecto de las declaraciones de Lemos, entendió que "son contradictorias, disparatadas, si bien tuvieron un alto impacto mediático, quiénes conocemos muy bien la causa, sabemos que Lemos mezcla fechas, momentos, los pone a los actuales funcionarios, como funcionarios cuando todavía no había sido las elecciones de 2015.".Al ser consultado, sobre si Lemos puede ser imputada por el delito de falso testimonio si se comprueba que sus declaraciones son falsas, el letrado aseveró que no, ya que "como imputada no declara bajo juramente de decir verdad, no es testimonio sino indagatoria a la que se la sometió". Elonce.com.