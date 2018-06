Imputaron al concejal Emanuel Gainza en la causa por narcotráfico

Policiales Allanaron la oficina del concejal Gainza y otros domicilios en Paraná

El juez federal Leandro Ríos imputó este viernes al concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza, en el marco de la causa que investiga vínculos entre la Política y el narcotráfico. En la misma se encuentran procesados el intendente de Paraná, Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, estos dos últimos detenidos.Según la resolución a la que tuvo acceso, el edil deberá declarar en calidad de imputado el próximo martes, 3 de julio. La determinación de magistrado se tomó tras los allanamientos realizados en la oficina, el domicilio y el local partidario del PRO en la capital entrerriana.La resolución del Juez Federal, Leandro Ríos, indica que el edil deberá presentarse el "día martes 3 de julio de 2018 a las 10:30 horas, a fin que Emanuel Gainza preste declaración indagatoria en la causa,Además, está previsto para las 11.30 del próximo martes, que se realice la prueba ante el médico de cámara, "ya que el delito que se le adjudica prevé una pena mayor a los 10 años de prisión", señala la resolución."Daniel Celis me decía los nombres que tenían que ser, porque no quería problemas con el Municipio. A él se le ocurrió que (en el cuaderno de anotaciones) Bordeira era "amigo X", Varisco "Nacho"; Hernández "Daniel" y Gainza "Chino". Gainza sólo me compró una vez", declaró Lemos.