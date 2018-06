Mató a ex suegra y cuñado, hirió a su ex novia y se quitó la vida

Foto: Hospital Regional de Villa Dolores. Crédito: Cadena 3

Un hombre de 25 años asesinó a balazos a su ex suegra y a su ex cuñado, hirió a su ex novia y luego se suicidó en la localidad cordobesa de Villa Sarmiento, cercana a Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra.



El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle Clímaco Leyes sin número de barrio El Bordo, según informaron fuentes policiales.





El agresor, identificado como "Chulo" Cortez, irrumpió en ese domicilio, aproximadamente a las 20 de este jueves, con la intención de restablecer la relación con su ex. Ante la negativa de la joven, abrió fuego contra ella y sus ex familiares políticos.



Como consecuencia del sangriento episodio, fallecieron María Álvarez, la ex suegra del atacante, de 43 años, y Emanuel Castro, el ex cuñado, de 21. En tanto, Johana Castro, la ex novia, de 25, resultó gravemente herida y es sometida a una operación en el Hospital Regional de Villa Dolores.



Las otras dos víctimas fatales llegaron sin vida a ese nosocomio, según lo informado a Cadena 3 por el director del establecimiento sanitario, Juan Uez.



Después de descargar la balacera, el agresor se escapó y la Policía inició un rastrillaje, que terminó cuando encontró, a 150 metros del lugar, el cuerpo del homicida, que se había quitado la vida.