Detectaron licencia de conducir "trucha" en La Criolla

El hombre -con domicilio falso en Osvaldo Magnasco- dijo que compró la licencia en Concordia. El Secretario de Gobierno de La Criolla radicó la denuncia judicial ya que utilizaron su nombre y su firma para la falsificación.En horas de la mañana de este jueves se realizó un operativo policial en forma conjunta con personal de Tránsito de la Municipalidad de La Criolla. En el marco del mismo, "se encontró un motociclista con un carnet de conducir `trucho`, que dijo haberlo comprado en Concordia", contó a Elonce, el periodista Ariel Mazetto, de La Región Digital de La Criolla."Al requerirle la licencia de conducir al motociclista, el personal de tránsito pudo notar que la misma no era del tipo que se encontraban extendiendo desde la oficina de tránsito municipal, notando de manera rápida que la licencia era apócrifa. Consultado el conductor de la moto de nombre José, donde había tramitado la misma, dijo `me hizo la pata una enfermera de la ciudad de Concordia. Me la vendieron a 1500 pesos`", aseveró Mazetto."Seguidamente y previa consulta telefónica a la unidad fiscal, se procedió al formal secuestro de la licencia (apócrifa), la que tiene impreso `Municipalidad de La Criolla, provincia de Entre Ríos`, registro de conductor, con el nombre de quien conducía la moto, un domicilio también falso de la localidad vecina de Osvaldo Magnasco. Al dorso está la leyenda `Jefe de Departamento de Policía Municipal Stuker Eduardo Ariel`", se detalló.Stuker, actual Secretario de Gobierno Municipal de La Criolla realizó formal denuncia ya que además de figurar su nombre "erróneo", habían falsificado su firma, solicitando en denuncia a las autoridades judiciales se investigue el origen de la licencia apócrifa y quien es el responsable de la confección de la misma, así como también quien estampó la firma como si fuera suya.Mazetto relató que el fiscal "ya dispone de la dirección de Concordia, de dónde estarían retirando estas licencias `truchas`".Asimismo, mencionó que "desde 2016, ya ha habido casos de este tipo de licencias de conducir truchas que son compradas afuera de La Criolla".