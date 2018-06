"Nunca fui al domicilio de Celis", dijo Frank: Afirmó que renunciará a su cargo

Policiales Revelan la declaración textual de la ex mujer de Celis en la Justicia Federal

El actual secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, concurrió a la sede de los Tribunales Federales de Paraná para prestar declaración, según había sido solicitado por el juez Leandro Ríos.Ricardo Frank, se presentó este jueves a la mañana en la sede de los Tribunales Federales de Paraná,, que investiga vínculos políticos con la banda narco encabezada por Daniel "Tavi" Celis."Personal del Juzgado me dijo muy amablemente que debía esperar una nueva notificación", dijo el funcionario a, quien consideró que "esta causa es muy compleja, surgen todos los días nuevos elementos y vinculaciones".Cabe recordar que el funcionario municipal fue mencionado por Luciana Lemos, la mujer de Daniel Celis, en su declaración en el marco de la causa federal que investiga la relación de la banda narco dirigida por Celis y sus nexos con personas de la política en Paraná.Según se pudo conocer, en parte de la declaración de Lemos, la mujer contó:Sobre las declaraciones de Luciana Lemos, ex pareja de Celis, Frank expresó que aporta algunas otras características a la investigación que desarrolla el juez Ríos. Asimismo,Interrogado sobre la incautación de droga en agosto del 2015, antes de la Fiesta de Disfraces, donde se lo involucra en un supuesto negociado, Frank expresó: "Lo que manifiesta Lemos es que le dijo Celis que supuestamente, yo había ido con Bordeira a tratar de llegar a un arreglo por ese camión, cuestión que me sorprende. Yo nunca fui con Bordeira a ninguna charla con Celis. Con él la última vez que mantuve una charla fue en el palacio municipal en el año 2016.", remarcó el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos."Estos sorprendido, tremendamente amargado. Mi nombre vuelve a surgir en esto y, sinceramente, desconozco totalmente la circunstancia de esto", enfatizó Frank antes de anticipar su renuncia:, adelantó aY ratificó: "Finalizaré los proyectos que tenía. No los voy a dejar a medio hacer porque no sé si habrá una continuidad en lo mismo. Una vez que termine con eso me retiro".Interrogado por este medio acerca de las posibles motivaciones de las declaraciones de Lemos, señaló: "Desconozco por qué las realiza, pero yo no tengo ni tuve ninguna participación en ninguna transacción que se menciona."Voy a esperar que me cite el juez en la calidad que él estime que lo necesite y aclararé. No tengo ninguna relación con el grupo que está mencionado en la causa", enfatizó. ". No he participado en ninguna reunión", insistió.. Ella también dice que no me conoce. Nunca charlé con ella. Sé que era una de las mujeres que tenía Daniel Celis", afirmó.Por su parte,indicó que "trabajó muchos años conmigo y en este momento está detenida.". Y acotó: "".En ese marco, Frank aseveró que "la Secretaría de Servicios Públicos sigue trabajando como se hacía antes de que surgieran estos elementos" y enumeró tares tales como la implementación del nuevo servicio de transportes urbano, limpieza, entro otros.