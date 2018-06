Encendieron el calefón sin agua y principio de incendio causó importantes daños

Tremendo susto vivieron los moradores de una vivienda cuando se prendió fuego un calefón plástico en el interior del baño. Como consecuencia de las llamas, se registraron daños en el cielorraso y paredes.El principio de incendio se registró en un domicilio de calle 23 del Oeste Norte al 300, Barrio Villa Las Lomas Norte de Concepción del Uruguay, en la tarde de este miércoles.Según publicó, los dueños de casa encendieron el calefón pero no se percataron que estaba sin agua, por lo que la temperatura se elevó y terminó generando un incendio, que afortunadamente fue controlado y no llegó a extenderse al resto de la vivienda.No hubo que lamentar personas lesionadas como consecuencia del siniestro.Al respecto, Carlos Nosalevich del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay que intervinieron en el principio de incendio, recomendó a los vecinos que se adopten todos los recaudos con los elementos de calefacción que se están comenzando a usar, y sobre todo en estos días por las bajas temperaturas, ya sean eléctricos, gas, kerosene o leña.Los elementos eléctricos, como en el caso de este calefón o estufas, pueden tener problemas de cables o termostatos y esto puede causar cortocircuitos y convertirse en el principal motivo de un incendio.Por otra parte, los artefactos que usan combustibles, leña o gas, son sumamente peligrosos en casos de malas ventilaciones o combustiones defectuosas (esto se puede advertir por el color amarillento de las llamas).Estos problemas son trampas mortales, ya que la generación del monóxido de carbono, "el asesino silencioso", no es percibida por las personas y esto puede ser fatal ya que la víctima se desvanece sin darse cuenta de que se está consumiendo el oxígeno de la habitación.Por esta razón, es importante hacer controlar los artefactos por especialistas (gasistas o electricistas), así como la limpieza de chimeneas de hogares a leña, ya que estos taponamientos no permiten la salida del humo o pueden ser motivo de un incendio cuando el hollín forma una gruesa capa en las paredes internas y entra en combustión por las altas temperaturas.