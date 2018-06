Bordeira habló desde la cárcel: Ratificó su inocencia y pidió careo con Lemos

Policiales Revelan la declaración textual de la ex mujer de Celis en la Justicia Federal

La funcionaria del área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná Griselda Bordeira, que desde el 4 de junio está detenida, habló por primera vez desde que está recluida en la Unidad Penal 6.En sus primeras palabras se refirió a la reciente declaración de la expareja de Daniel "Tavi" Celis, Luciana Lemos: "".. Dijo que en dos oportunidades se la cruzó en el penal: "La primera vez me preguntó qué hacía ahí. Le dije que estaba detenida porque la había atendido cuando fue a la municipalidad. Ella, delante de personal de la unidad penal, me dijo "ya te vas, cuando yo declare la verdad, vos te vas""."Incluso me dijo que quería hablar conmigo, pero luego creo que hubo una disposición judicial y no nos permitieron tener contacto", sostuvo la exfuncionaria, quien dijo que¿Cree que Lemos pudo haber sido presionada para cambiar su declaración?, se le preguntó, a lo que Bordeira respondió: ", o si alguien le sugirió que haga esa declaración. No sé, pero esa no es la verdad, no es la realidad de los hechos", enfatizó.. El movimiento vecinalista en el que ella participaba ha tenido vinculaciones con otros sectores políticos. Celis tiene fotos con todos. Era un ciudadano común que no tenía antecedentes ni causas penales", sostuvo.En ese sentido, agregó que "desde que se supo que Celis estaba vinculado al narcotráfico, no hubo más contactos con él ni su entorno, excepto el día que la señora Lemos fue a la Municipalidad y la atendí delante de todo el mundo"."A eso se lo reconocí al Juez, le proporcioné al juez Leandro Ríos el celular, le expliqué los motivos por los que la atendí y nunca más volví a tener contacto. Él ya sabe", dijo."Es una barbaridad lo que declaró, tenía la esperanza de que la señora Lemos diga la verdad", insistió más tarde.. Me gustaría estar delante de Lemos y preguntarle por qué no dice la verdad, por qué declaró lo que declaró", señaló.Acerca de los elementos que la vinculan a la causa, Bordeira sostuvo: "Todo lo que hay son conjeturas que hace el juez. En el peritaje no encontraron nada concreto. Durante el estado de sospecha no han detectado nada que me vincule al narcotráfico. Él supone que pude haber tenido participación, pero no hay pruebas", insistió.Sobre la hoja en la que figura su nombre junto al de Varisco, Gainza y Hernández, manifestó: "A eso lo va a tener que explicar en el juicio Luciana Lemos, va a tener qué decir por qué utilizó mi apellido".Luego destacó que siempre estuvo a disposición de la Justicia: "He declarado siempre la verdad, siempre estuve a disposición de la Justicia, incluso antes de ser detenida y de los allanamientos"., enfatizó.Enseguida cuestionó que no se haya respetado la presunción de inocencia: "El principio de inocencia con nosotros no valió, jamás dieron a conocer nuestras declaraciones. Esto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en mi caso fue al revés: todos me tratan como culpable y tengo que salir a demostrar mi inocencia".Interrogada acerca de si cree que alguien le soltó la mano o que hubo una entrega para que haya sido detenida, Bordeira respondió rotundamente en forma negativa: "No. Nuestros amigos y familiares que están afuera nos hacen sentir el apoyo todos los días y están tan sorprendidos como nosotros"."Lamento mucho lo que está pasando por mi mamá, una persona que se ha sacrificado toda su vida para hacer de sus hijos personas de bien. Todos mis hermanos son trabajadores, son honestos. Creo que en todo esto que está pasando es un gran error, pero la verdad se va a saber", remarcó.. Confío en que hay una justicia independiente y seria, y que al final del camino se va a saber la verdad", añadió."Creo en el juez Ríos. Cuando él termine de recabar todos los elementos y eleve la causa a juicio y nosotros si podamos defendernos, se va a saber que no he cometido ningún delito. Hay cosas que no puedo comentar porque son parte del expediente, pero ya se va a saber todo", sostuvo.Cuando se le preguntó si Varisco fue a visitarla a la cárcel, Griselda Bordeira indicó: "Le pedí que no viniera al penal porque considero que se va a armar una gran puesta en escena detrás de todo esto"."La gente nos conoce, conoce el obrar de Sergio, el vecino de Paraná lo vio crecer, lo vio caminar las calles de la ciudad, sabe a qué se dedica, sabe de su proceder, conoce a su familia", expresó.", agregó.Sobre la situación del concejal Emanuel Gainza, dijo que le sorprendió "el accionar del doctor Ríos porque el nombre de Gainza estaba al lado de los nuestros", pero a él no lo había llamado a declarar."No sé si está involucrado. Pudo haber tenido la misma relación con Celis que nosotros en el marco de la campaña, pero no sé si después tuvo contacto con él porque yo no tengo vínculo con Gainza", contó.Finalmente aclaró que en la Unidad Penal Nº 6 no tiene "ningún tipo de privilegios". Y amplió: "Desde el 4 de junio estoy acá.. No recibí visitas fuera de hora, ni nocturnas. Sólo pedí una visita especial para la semana que viene porque es mi cumpleaños. Pedí que viniera mi mamá, mi esposo, y mi hermano", dijo con la voz quebrada."Quiero llevar tranquilidad a mi familia y a mis amigos. La verdad va a salir a la luz. No es lindo estar acá, pero ya se va a saber cuál es la verdad", concluyó.