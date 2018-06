Niño murió tras ser atropellado cuando jugaba luego del partido de Argentina

Foto: El cuerpo del niño atropellado permaneció en el lugar más de dos horas. Crédito: (El Patagónico).-

Un fatal accidente conmovió ayer a los habitantes de las calles Códigos 811 y 849 del barrio Stella Maris, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en momentos en que la mayoría de los vecinos miraba por televisión el final del partido de la Selección Argentina y Nigeria.

Eran las 17 y los habitantes del sector no alcanzaron a festejar la clasificación a Octavos de final del Mundial de Rusia porque ocurrió el lamentable episodio: un niño de 4 años fue atropellado por un camión y murió minutos después.

Según se confirmó, los desesperados gritos del pequeño y de su amiga alertaron a los habitantes del sector que corrieron a auxiliar a la víctima. Se dirigía a trabajar El camionero fue identificado por las fuentes oficiales como Leandro Albistur, de 27 años, quien había llegado hasta su domicilio para buscar una vianda de comida y dirigirse a trabajar. El camión Renault Tractor (dominio ODY 141) pertenece a una empresa de servicios.

Según afirmó Albistur, a los agentes de la Seccional Tercera, él detuvo el camión en la vereda del frente de su vivienda y observó a un niño y una niña que jugaban con una pelota. Luego, el fútbol se fue abajo del transporte y también observó cuando el niño lo retiró.



Luego, salió con el camión, pero con una de las ruedas traseras arrolló al chico que tenía la pelota cerca suyo.

Al parecer el camionero no se dio cuenta y siguió su marcha. Una vecina salió corriendo a los gritos detrás del conductor porque huía.

Según el mismo relato, Albistur continuó su marcha unas seis cuadras hasta que fue alcanzado por uno de los familiares de la víctima y la policía. Imputado en libertad El hombre de 27 años fue demorado y trasladado a la dependencia policial. En tanto, el chico falleció en forma casi instantánea, debido a que las ruedas le aplastaron la cabeza y sufrió pérdida de masa encefálica.

Su cuerpo estuvo casi dos horas en el lugar hasta que la Policía Científica efectuó todas las pericias de rigor con la presencia de la fiscal general María Laura Blanco, publicó El Patagónico.

Albistur fue sometido a un dosaje sanguíneo, el correspondiente alcoholemia y fue identificado.



Finalmente, el camionero fue imputado en libertad por el delito de homicidio culposo, y hoy sería sometido a la audiencia de apertura de la investigación.

Por el accidente que se cobró la vida de un niño del barrio, los vecinos aseguraron a El Patagónico que muchos automovilistas circulan a altas velocidades. También expusieron que en esas calles, cercanas a la Escuela Provincial 169, había lomos de burro, pero que desaparecen cuando pasa la máquina. Además cuestionaron la falta de alumbrados públicos y la reparación de los que no funcionan.