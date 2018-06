La defensa de Nahir Galarza habla de "Homicidio culposo" y pena máxima de 5 años

Policiales Nahir Galarza seguirá detenida hasta la sentencia del juicio por el crimen

La solicitud de pena

Las líneas de argumentación

Razones para matarla

71 llamados en 90 minutos

Sin relación

Mujer maltratada

Padeció la demonización

Pena máxima de 5 años

Habrá una condena para Nahir Galarza y de eso no hay dudas, porque ella misma reconoce los hechos. La discusión pasa por otro lado: qué tipo de sanción es la que aplicará el Tribunal. Para las partes acusadoras no hay otra alternativa que la prisión perpetua por los agravantes que plantearon en la imputación, pero para la defensa la cuestión es muy diferente, porque su historia de los hechos es otra.Le solicitaron a los tres magistrados que Nahir Galarza sea condenada por un homicidio culposo, pero les aclararon que si entienden que en el hecho hubo un homicidio doloso, se la condene por homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años. Rechazaron la posibilidad de cualquier agravante (alevosía y vínculo) y requirieron que si para la Justicia se actuó conforme a los agravantes, se apliquen las circunstancias extraordinarias de atenuación (violencia de género), lo que imposibilitaría una prisión perpetua.Los defensores se centraron en tres cuestiones. Primero en demostrar que hubo violencia de género, segundo en que no fue probada la relación de pareja, y por último desestimar la alevosía que no fue imputada por la Fiscalía al momento de la elevación a juicio, publicóOstolaza mencionó las agresiones físicas que dijo haber sufrido Nahir de parte de Pastorizzo. "Pastorizzo era violento y tenía una personalidad compleja. Tenía dos caras. Una para sus amigos, de chico bueno, y otra para Nahir, de un hombre violento que la celaba. De hecho, sus amigos se sorprendieron cuando escucharon los audios en los que le grita a Nahir", dijo el abogado."La cosa entre ellos estaba terminada" aseguró el abogado José Ostolaza en relación a uno de los tantos mensajes de texto que se cruzaron y pudieron rescatarse del teléfono de la acusada.Para los defensores, que ubicaron a Pastorizzo en el rol de un acosador que ya no podía contener a su supuesta víctima, que había conocido a un nuevo chico y ya no se sumía a los reclamos del joven, "Fernando tenía motivos para matarla".Ostolaza se tomó su tiempo para enumerar los llamados entre Nahir y Pastorizzo y analizar el contenido, indicó. "En 18 días hubo 252 llamadas, de las cuales 82 no fueron atendidas por Nahir. Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre hubo 44 llamadas. El 2, 46 llamadas. Del 14 al 16, 22 llamadas. Del 18 al 19, 49 llamadas. Hay reiterados mensajes en los que Pastorizzo no le decía vamos a tomar mate o a pasear. La agredía, la insultaba, la maltrataba, le exigía una y otra vez que lo desbloqueara. Un día la llamó 71 veces en una hora y media. Y hubo entre ellos más de 140 mil mensajes, a razón de 300 por día. Si eso no es violencia, ¿la violencia dónde está?", dijo Ostolaza.Ostolaza negó que existiera un vínculo de pareja entre su defendida y la víctima. Lo resumió con una frase: "Ella era asediada por Pastorizzo a través de un vínculo más que nada sexual que tenía que ver más con la cama. No había una relación afectiva, ni estable y con proyectos en común".Dargainz, el otro abogado de la defensa, criticó a los acusadores por construir "una mala imagen" de Nahir. "Armaron un perfil de monstruo de una joven de 19 años que era maltratada, sin evaluar la prueba. Han destruido su imagen. Dijeron que era oscura y fría. La sometieron a un linchamiento público con el fin de presionar a los jueces".El abogado afirmó que la joven tenía características psicológicas que coinciden con los de una mujer maltratada, con síntomas de depresión. "No comía, ahora podrán ver que subió de peso en comparación al inicio del debate oral. Ha sufrido pesadillas en las que se siente controlada y vigilada constantemente".Para Ostolaza, este caso fue víctima de "una mirada machista que se debe desterrar porque si no, estamos justificando golpes y gritos a una mujer".Para sus abogados defensores, la imputada no sólo sufrió los tormentos de una relación violenta, sino que además debió padecer la "demonización" del Ministerio Público y de los medios de comunicación que la mostraron como una joven fría y calculadora. Pero además se criticó al fiscal Rondoni Caffa de haberse paseado ante los canales de televisión.La búsqueda de la Defensa Técnica es atenuar los años que podría afrontar la adolescente detrás de las rejas. Ostolaza, en un alegato de mucho nivel técnico, estimó que "la causa debería ser analizada bajo un contexto de violencia de género, considerar un homicidio culposo y, en caso de optarse por doloso, tendría que ser simple porque no se comprueba [a su entender]el vínculo, ni la alevosía como agravantes"."Un buen resultado sería lograr que exista un homicidio culposo, que tiene una pena máxima de 5 años, en un contexto de violencia de género y que se aplique el resultante mínimo de pena", puntualizó aal finalizar la penúltima audiencia.Si bien el defensor reconoció que "las posibilidades son muchas", cuando "entra a tallar la alevosía la condena es perpetua", admitió.