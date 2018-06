Día a día le robaban partes del auto y finalmente se lo llevaron completo

Un hombre contó que durante la madrugada de este martes le robaron un Fiat 147 que había estacionado en la esquina de calle La Rioja y Uruguay, de Concordia.



Al respecto, indicó que "a las seis de la mañana volví de trabajar a mi casa y no estaba el auto, que era de mi esposa fallecida", por lo que "decidí ir hacia tránsito para preguntar si la grúa me lo había llevado, pero me dijeron que no".



De esta manera, "fui a la policía a realizar la denuncia correspondiente y ahora está trabajando investigaciones con las cámaras de seguridad de algunos vecinos", supo Diario Río Uruguay.



León precisó que cuando partió de su domicilio -el lunes a las 17 horas- el vehículo estaba y que al menos hasta las 22 horas de ese mismo día esa situación seguía siendo la misma, porque un vecino lo confirmó, pero al regresar a las seis de la mañana ya no estaba más.



Asimismo agregó que "en reiteradas ocasiones fueron robando la batería, la rueda de auxilio y los apoyacabezas", pero "esta vez tuvieron que cincharlo con algo porque el auto no tenía arranque".