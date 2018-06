Abrazo con sus padres y llanto desconsolado: Los minutos de Nahir tras declarar

Policiales Pidieron perpetua para Nahir Galarza y la sentencia se conocerá en una semana

La joven lloró durante la audiencia

Nahir dijo que fue víctima de Fernando

No es un monstruo

Mucha gente le demuestra su apoyo

Sigue estudiando abogacía

Cuando las dos policías que la custodian en cada traslado la llevaron ayer esposada a otra sala de los Tribunales de Gualeguaychú (después de declarar durante dos horas ante los jueces), Nahir sintió una especie de alivio.un testigo de la escena.En ese momento, en la sala de audiencias, los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán comenzaban los alegatos que iban a tener un final anunciado: el pedido a los jueces Mauricio Derudi, Artudo Dumón y Alicia Vivian que Nahir, de 19 años, sea condenada a cadena perpetua por el homicidio.Su padre le secó las lágrimas con un pañuelo descartable y la cubrió con una campera. Ella les preguntó qué habían puesto los sitios de Internet, pero sus padres trataron de hablar de otro tema. Prefieren que no lea las noticias.En la audiencia de ayer, se la vio quebrada en casi todo momento. A veces el llanto la congestionaba y le impedía hablar con claridad.. Una vez le conté que cuando llegaba a mi casa y me acostaba, me ponía a llorar. No se lo conté para darle lástima. Pero él lo usaba para lastimarme", dijo en un momento de la declaración.Refirió, además, que una vez le mordió un dedo con tanta fuerza que saltó su anillo, y que le mordió la mano y le dejo los dientes marcados. Habló de otra lastimadura en la espalda y en la pierna, generada -según ella- porque Fernando la había agarrado del pelo.De acuerdo con lo que dijo uno de sus allegados, Nahir quiso declarar desde el inicio del juicio, aunque sus padres le aconsejaron que quizá lo mejor era que no lo hiciera. "Te va a hacer mal rememorar todo lo que pasó y lo que sufriste", le dijeron. Pero ella insistió. Sus abogados estuvieron de acuerdo, más allá de que uno de ellos,Fue justo cuando estaba por hablar del hecho., dice aun allegado de Nahir.La familia y los abogados de Nahir confían en que no será condenada a perpetua., dice su entorno. Saben, en el fondo, que será difícil evitar una condena.Del lado de, dicen.En todos estos meses, la vida de los padres de Nahir se derrumbó. En la primera audiencia del juicio, una mujer les gritó asesinos cuando ellos salían de Tribunales. Ayer no estuvieron presentes durante la declaración de su hija.Desde que está detenida en la Comisaría del Menor y de la Mujer, Nahir reforzó sus creencias religiosas. Un sacerdote la fue a ve y le regaló un rosario.Los tres, dice un allegado, están muy unidos. "Entendieron que las cosas son por algún motivo", dice un familiar.", dijo en su alegato Rubén Virué, el abogado de Silvia, la madre de Pastorizzo.Nahir siempre quiso ser abogada. "Desde chica", dice un familiar. En prisión sigue estudiando Derecho y sus padres le regalaron El Cliente, un libro de John Grisham que cuenta la trama de un oscuro caso judicial que es llevado adelante por la abogada Reggie Love, cuyo papel en cine interpretó Susan Sarandon. El sueño de Nahir era estar en un juicio oral. Pero como abogada, no desde el banquillo de los acusados.