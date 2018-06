Hallaron enterrada a una mujer en el fondo de su casa

El cadáver de la víctima, llamada Partricia Edith Menedian, fue encontrado por la Policía ayer, en horas de la mañana, envuelto en frazadas y en el fondo de su casa, donde vivía sola con varios perros y gatos.



La mujer de 45 años era oriunda de la ciudad de Trelew, en Chubut, y se había radicado en el lugar, donde no tenía parientes.



Según el Diario de la República, fue un vecino en el que el domingo por la noche hizo la denuncia de averiguación de paradero, porque hacía varios días que no veía a Menedian y al día siguiente se realizó el allanamiento.



Si bien por el momento no se había confirmado la causa de la muerte, las sospechas apuntan a que la dueña de casa fue asesinada en el lugar y enterrada en ese predio situado a unos dos kilómetros del casco céntrico de la localidad de menos de mil habitantes, en un sector poco habitado.



"Desde principio de año estaba trabajando con nosotros en el Municipio como técnica en turismo. Era la que hacía la parte de turismo acá en Nogolí. Para nosotros esta es una pérdida muy grande. Era muy buena persona", recordó la intendenta de la localidad, Claudia Pinelli.



"Lo poco que sabemos es que estaba saliendo con un chico que no era de acá, que había venido por trabajo. Estuvo trabajando como sereno con la empresa que está construyendo el club de Nogolí y que daba clases de karate", contó al mismo medio la jefa comunal.



Agregó que "el día miércoles esa persona avisó que se iba a ausentar de la localidad y les avisó a los padres de sus alumnos de karate. De ahí no tenemos más idea de dónde puede estar. Según él, viajó a Buenos Aires por una urgencia".



El comisario Gustavo Ríos, jefe de la Unidad Regional III de la Policía provincial, indicó en torno al hecho que "las circunstancias hacen suponer eso, que fue un homicidio".



"Se le ha dado intervención a la División Homicidios porque entendemos que es un hecho delicado y que las circunstancias hacen suponer que estamos en presencia de una muerte violenta.



Pero hasta el momento no se ha desenterrado el cadáver", aclaró el comisario Gustavo Ríos, jefe de la Unidad Regional III", explicó.