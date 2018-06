Las revelaciones que dejó la declaración de Nahir Galarza y cómo sigue el juicio

Brasil, la explicación

La esperada palabra de Nahir Galarza finalmente se escuchó este lunes en el cierre de la etapa testimonial. Luego de escuchar las declaraciones de Guillermina Salva y de Agustina Díaz -la primera, amiga de la acusada; la segunda, una prima que vive en Buenos Aires-, los defensores sentaron a su clienta frente a los jueces para que brindara su relato de los hechos.Nahir Galarza dio una declaración que dejó muchos huecos, ya que, utilizando un tono de voz muy tenue, y por momentos se hizo prácticamente inaudible lo que salía de su boca. Contó que a Fernando Pastorizzo lo conoció dos meses después de celebrada su fiesta de 15 años y explicó que estuvo presente en esa fiesta porque había sido invitado por unos amigos en común. Pese a ello, aseguró que esa misma madrugada, una vez finalizado el festejo, ella recibió los primeros mensajes de whatsapp del joven y desde ese mismo día comenzó a tener comunicación con él., explicó en este sentido y dijo que ya en esa época empezaron los primeros insultos y peleas entre ambos, y que cada vez que se veían era durante las madrugadas., señaló sobre algo que nunca pudo ser probado en las anteriores nueve audiencias y que desde un primer momento la defensa de la acusada trató de instalar sin éxito en el plano judicial y social.y se escudó diciendo que siempre se veía con otros chicos y que Fernando lo sabía; que por esos motivos se originaban las peleas y los planteos de él hacia ella. "Cuando se enojaba tiraba todo y gritaba mucho", manifestó, y aseguró que las situaciones violentas se intensificaron el año pasado.Sobre el viaje a Brasil explicó que en primer lugar invitó a una amiga y como no podía porque debía estudiar trató con otra, pero la respuesta fue la misma. Fernando Pastorizzo fue la tercera opción, pero "lo llevé como un amigo, porque si hubiera estado con otro chico en ese momento lo hubiera invitado"., mencionó Galarza sobre la reciente relación que había iniciado con Stéfano. "A mí me parecía normal que una persona me gritara todo el tiempo, que me insultara, pero cuando conocí a Rafael me trataba bien y nos empezamos a ver más seguido y a apartarme de Fernando, pero él se dio cuenta y se puso peor", declaró ante el Tribunal., en los que la tomaba de los brazos, del pelo y la tiraba al piso. Además dijo que, a pesar que nunca le contó a nadie de esos episodios, su madre había empezado a darse cuenta.La noche de Navidad, Nahir y Fernando discutieron dentro del boliche de costanera. Las versiones son cruzadas y en la declaración que brindó ante el Tribunal la imputada, y quien la insultó porque la había visto con Rafael Stefano minutos antes. ", agregó, en consonancia con lo declarado por Sol Martínez.Tras ello, y luego permanecer por unos minutos dentro del boliche con Stefano, Nahir Galarza se fue a su casa porque se sentía "muy mal", según explicó. "Cuando me estoy por bañar me llama Fernando (y me dice) que estaba afuera, muy alterado. Cuando bajé y le abrí la puerta, se viene corriendo y. Me quedaron los dientes marcados. Después que se fue, a los 10 minutos, me llamó mi primo Juan (Cabrera) diciéndome por qué le habíamos pegado. Yo le dije que no era como él le estaba diciendo", relató.Un punto que generó polémica es el explicado por la imputada respecto al hecho que motivó su llegada a la casa de la víctima. El cargador del celular fue la excusa por la cual Nahir Galarza llegó, la madrugada del 29 de diciembre, a la casa de Fernando Pastorizzo. Antes de relatar el paso a paso de los hechos, ella había contado que comúnmente utilizaba el cargador del teléfono celular de su madre porque era muy similar al propio. La pregunta es obvia: ¿por qué esa noche no utilizó ese mismo para cargar su celular en vez de tomarse un remis y viajar hasta la otra punta de Gualeguaychú?Se tomó un auto en el Casino y fue hasta la casa de Fernando. Ahí dejó ir el remis y le tocó la puerta para que le entregara el cargador. "Salió y me dijo que no le atendía el teléfono, que era una enferma", contó. Después fueron hasta la casa de Nahir "sin hablar durante el trayecto" y cuando llegaron Fernando le pidió entrar para conversar."Ya estaba más tranquilo, dejó la moto en el negocio y subimos. Cuando cruzamos por la cocina agarró el arma de mi papá que estaba arriba de la heladera y empezó a revolearla para todos lados. Yo lo insulté y él se reía, entonces me fui a la habitación y él me siguió, y supuse que la había dejado en donde la sacó. Me abrazaba y me decía que no me bancaba una joda", relató la acusada.Es un hecho que Nahir y Fernando mantuvieron relaciones sexuales esa madrugada, pero según el testimonio de la joven, tras ello comenzaron una discusión por los planteos de la víctima hacia ella. "Me decía que era mi culpa que Sol le había pegado, me reprochaba cosas. Le pedí que se fuera de mi casa y él me decía que se ponía así por mí. Después me pedía perdón y (me decía) que no lo iba a hacer más, siempre me decía lo mismo", relató entre lágrimas la imputada.Además, contó que había una palabra que Fernando le decía que la afectaba muchísimo.Y desde que le conté empezó a usarlo en mi contra", manifestó quebrada completamente, al punto que se hacía casi imposible escucharla., manifestó sobre la pelea durante la madrugada del 29 de diciembre, a sólo tres metros de donde dormían sus padres. "Cuando pasamos por la cocina agarró el arma de nuevo, me apuntó a la cabeza y me dijo que me fuera a vivir con él. Me decía que me callara porque iba a despertar a alguien y yo quería evitar la situación de despertarlo a mi papá", agregó.Salieron de la casa y se dirigieron a donde estaba la moto y "me dijo que me iba a ir con él", mientras "yo le decía que dejara el arma de mi papá y que se calmara". Luego, Fernando sacó el rodado por la puerta del negocio y "cuando salimos veo que enfrente estaba un chico con el cual yo salía, que estaba discutiendo con su novia", indicó Nahir sobre Joaquín Osorio, el mismo que declaró haberla visto cuando ella regresaba a su casa tras el crimen.", marcó la acusada. Este detalle es importante y parece encuadrarse en la intención de la defensa de revertir lo manifestado por la vecina María Inés Correa, quien aseguró haberlos visto a ambos salir en la moto sin los cascos colocados. Lo que se contradice con la escena del crimen, donde fueron hallados ambos cascos.. Le decía que me llevara a mi casa y que me devolviera el arma", comentó Nahir. Cuando percibió que transitaban por avenida Del Valle "le dije que me llevara a la casa de mi abuela".Tras esto, la defensa trató de detener la declaración por el estado emocional que presentaba la acusada, pero Galarza prefirió seguir. "", declaró.Por último, dijo: "me fui a mi casa y estaba todo igual, todos estaban durmiendo. Me quedé esperando."."Yo soy la única que estuve y puedo asegurar que todo fue muy rápido y. Todos los días tengo la culpa de haberlo abandonado y que las cosas hayan pasado de otra forma. Nunca pensé pasar una situación así", dijo al final de su declaración.La palabra de Nahir Galarza dio pie al inicio de la segunda etapa y final del juicio: los alegatos. Los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán hicieron un repaso de todo lo expuesto a lo largo del debate y de las incongruencias del relato de la imputada con las pruebas que existen en su contra.Rondoni Caffa hizo hincapié en el pobre relato de la vecina Correa y pidió que se tenga en cuenta el falso testimonio. "A la señora le contaron algo pero le faltó información, preparó el terreno para la declaración de la imputada. Fue una declaración para lo que iba a venir", expresó.Beherán, en tanto, se dedicó a la parte normativa y se remitió al vínculo. Dejó bien en claro lo que dice la Ley al respecto, e incluso mencionó el supuesto aborto espontáneo que sufrió Nahir y la respuesta de Fernando: "no te hagas problema, vamos a tener otro". Además, pidió que se inicie una investigación a la psicóloga Alicia Paday por falsa pericia. La perito de parte "realizó una maniobra interesada en posicionar a la parte que la contrató", dijo y aseguró que "vino a vendernos espejitos de colores y esto es muy grave"."Lo único que le cabe es una prisión perpetua", confirmó la Fiscalía y las dos querellas coincidieron con esto, aunque sumaron la figura de la alevosía para que sea contemplada. Primero lo pidió Rubén Virué, representante de Silvia Mantegazza, madre de la víctima, que dijo: "hubo un ardid que correspondió a un plan criminal para terminar con la vida de Fernando Pastorizzo"."Es un agravio a la inteligencia y la experiencia creer que los Galarza conocieron a Fernando diez minutos antes de salir de viaje", mencionó Virué y opinó que "discutir el vínculo a esta altura carece de entidad". El reconocido abogado larroquense dijo algo que retumbó en la sala: "cuando Fernando Pastorizzo esperaba el beso de despedida, recibió el disparo por la espalda".Peragallo y Arrechea, representantes de Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando, también reafirmaron la alevosía como agravante y el "plan preordenado" que existió por parte de la imputada. "Hubo un ocultamiento rozando la premeditación e intentando desviar la investigación. Hubo un estado de indefensión porque la víctima nunca se imaginó recibir un disparo y un aprovechamiento de actuar sin riesgos", expusieron.Hoy se conocerá el alegato de la defensa. Será lo único que se escuchará en la audiencia, en la que el abogado José OstolazaLuego se decidirá respecto a la continuidad de la prisión preventiva que vence en esta jornada. La semana próxima se conocerá el adelanto de veredicto.