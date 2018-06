Nahir Galarza habló de su relación con Pastorizzo: "Nunca fue mi novio"

La pelea del boliche

Frente a los jueces, describió cómo era el vínculo que la unía a Pastorizzo. Según Nahir no era una relación: "No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo", aseguró.La chica insistió en trazar el perfil de Pastorizzo que siempre planteó su defensa: que el muchacho era adicto, violento y que la acosaba. Según Nahir, "Fernando se drogaba". También, dijo, vivía llamándola y sostuvo que Fernando "nunca se preocupaba por mí. Sólo quería saber qué hacía", dijo Nahir sobre el acoso al que el chico la sometía constantemente."Yo me seguía viendo con otro chicos. Nunca fue mi novio. Ninguno habló del tema. Nunca me presentó en su casa y yo tampoco", aseguró Nahir Galarza sobre su relación con Fernando Pastorizzo."Tuve mi primera relación con él (Fernando) a los 16", contó al Tribunal la única acusada por la por el crimen del joven asesinado en diciembre pasado en Gualeguaychú. Sobre la relación entre ellos, y en línea con la defensa, que busca debilitar el vínculo entre ambos para que éste no sea un agravante de la penal, dijo que "nunca me planteó algo serio, yo hacía mi vida, cada uno por su lado".En su testimonio, hizo hincapié en la supuesta violencia de género de la que era víctima. "Me mordió en la mano, me dejó todo morado y me dijo que era una zorra desesperada", sostuvo en una parte de su relato.Además, reveló otras presuntas agresiones físicas, que incluyeron un supuesto ahorcamiento dentro del boliche y un arrastre por una vereda que le dejó marcas en el cuerpo, todo ello en el marco de la búsqueda de un atenuante, ya que la fiscalía y las querellas solicitaron la prisión perpetua por el homicidio agravado.Fernando "se puso agresivo a la salida del boliche", afirmó Nahir, en referencia a fines de diciembre de 2017. "Me arrastró por la vereda. Me quedó la marca en la pierna porque rozaba el cordón", sostuvo. Y añadió: "No le conté a nadie lo que me estaba pasando pero la herida era bastante visible por eso me la vio todo el mundo"."Otra vez me agarró del brazo, me empujó fuerte contra la pared y cuando choqué, me caí sentada y él mismo tuvo que ayudarme a levantarme. Ahí fue cuando me quedó un moretón grande en la espalda", indicó."En el boliche, Fernando nos vio con Rafa" y sostuvo que en ese momento, "no dijo nada". "Después me fui a buscar a mis amigas. Fui a la parte de arriba. Lo crucé a Fernando, me agarró del brazo y del cuello. Me dijo que me había visto y me empezó a gritar de nuevo. En el boliche obviamente que nos vieron, siempre nos venían pero nunca nadie se metía", afirmó."Vino mi amiga, Sol; vio la situación y le pegó una trompada. Me sentía mal, cuando me encontré con Rafa él me preguntó pero le dije que nada. Me fui sola a casa. Cuando llegué, me abrió mi mamá. Le dije que me iba a bañar. Era Navidad. Cuando me estaba por bañar, me llama Fernando alterado que le abra. Cuando bajé y abrí la puerta del negocio, entró. Me empezó a insultar como siempre, que era una zorra desesperada. Después se puso más agresivo porque yo le contestaba. Ahí me empezó a sacudir", dijo la Nahir.Cuando logró recuperarse del llanto, prosiguió: "Me mordió la mano, yo tenía un anillo de corona en el dedo chiquito que salió volando. Después me mordió la otra parte de la mano y me quedó violeta, con todos los dientes de él marcados", aseguró."Después me llama mi primo Juan que por qué mi amiga y yo le habíamos pegado, yo le dije que no había sido así. No le dí detalles, él no me creyó, que era una mentirosa, dijo que Fernando estaba llorando con él. No me levanté para Navidad porque me sentía mal y me dolía el cuerpo", dijo la imputada.