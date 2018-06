Liberaron a tres detenidos tras procedimiento por Narcomenudeo

Entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo se realizaron múltiples allanamientos en el barrio La Tablita, de Gualeguaychú, que culminaron con el traslado a Jefatura Departamental de once personas, de las cuales tres de ellas quedaron alojadas en calidad de detenidos.En el procedimiento que realizó la Policía de Gualeguaychú, que contó con el apoyo de funcionarios de otras ciudades, se informó el secuestró de "sustancias prohibidas, fraccionadas en envoltorios de nylon para su comercialización, conteniendo cocaína y marihuana". Pero además "encontraron una balanza de precisión, recortes varios, dólares y pesos argentinos de distinto valor, teléfonos celulares, elementos de electrónica, tarjetas de memoria y un vehículo Peugeot 206 Confort; los cuales fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición de la causa".Finalmente, y porque la carga probativa era muy escasa como para ser imputados por infracción a la Ley de Narcomenudeo, Cedrés ordenó la liberación debido a que no tenía elementos sólidos para acusarlos del delito.Según pudo saber ElDía, la cocaína y la marihuana secuestrada fue muy escasa, a tal punto que no arrojó pesaje y bien podría aludirse a consumo personal. Pero también los elementos secuestrados no sirvieron como evidencia porque la balanza de precisión no funcionaba.Igualmente la investigación no culmina aquí y mucho menos se cierra. Les fueron secuestrados los teléfonos celulares para ser peritados y tratar de encontrar algún elemento que sirva para demostrar la infracción de la Ley e imputarlos, pero mientras tanto eso no ocurra, los detenidos debieron ser liberados. (El Día)