Juicio a banda de "Tavi" por narcoavioneta se hará después de la feria judicial

La organización comandada por Daniel Tavi Celis, que cayó el año pasado con más de 300 kilos de marihuana, está a punto de comenzar a ser juzgada. Si bien no hay un día concreto de inicio del debate, se pudo saber que en el segundo semestre del año los 22 procesados serán sentados en el banquillo.



Ayer se conoció que Patricio Facundo Larrosa, que se encuentra detenido desde el año pasado, solicitó su excarcelación e inconstitucionalidad de la escala penal que tiene la figura de narcotráfico porque es muy alta y no tiene relación con otros delitos, por ejemplo el Homicidio Simple que tiene una pena mínima de ocho años, pero el Tribunal Oral Federal de Paraná se la rechazó, indica Uno.



Entre los considerando el Tribunal resolvió rechazar la excarcelación por el peligro de fuga que existe, y respecto del planteo de inconstitucionalidad defirió su tratamiento porque ya "se avisora la realización del juicio en un tiempo cercano".



En caso de no haber nuevos cuestionamientos serán juzgados los hermanos Tavi y Titi Celis sindicados como los líderes de la banda que se dedicaba a la venta de drogas en los barrios Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde.



Al igual que los hermanos Celis, se encuentran bajo prisión preventiva otras 20 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.



Se trata de María Fernanda Orundes Ayala ?pareja de Tavi Celis?, Miguela Fidelina Valde, Cristian Javier Silva ?un hombre de extrema confianza de Celis?, Patricio Facundo Larrosa, Renzo Bertana ?hijo de una expareja de Tavi?, Yamila María José Corradini ?pareja de Titi Celis?, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita (arresto domiciliario), Miqueas Julio Córdoba y Hernán Jesús Rivero ?jefe de la Unidad Municipal 2 Oeste? y Eduardo Ramón Celis, el padre. También quedó firme la prisión preventiva de José Raúl y Omar Horacio Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta.



También estarán en el banquillo Julio César Vartorelli, Jonatan Iván Romero, Miguel Carmelo Leguizamón, Carlos Gastón De la Fuente, Luis Orlando Céparo, José Marcial Caballero y la curandera que colaboraba con los hermanos Ghibaudo.



La causa investigada por el juez Federal Leandro Ríos significó el primer gran golpe que padeció Daniel Tavi Celis, ya que anteriormente lo habían vinculado al narcotráfico pero había logrado "zafar".



Celis y su organización cayeron a fines de mayo cuando aterrizó en un campo de Colonia Avellaneda una avioneta con 317 kilos de marihuana. Varios detenidos han declarado como arrepentidos en la causa Celis, entre ellos Caballero.



