Una chica de 17 años tiró el feto en el patio porque "no supo que hacer"

Durante la mañana del jueves en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Luis una vecina encontró un feto en la puerta de su casa.



Aparentemente una chica de 17 años confesó a sus padres que ella lo había dejado en el patio de una vivienda "porque no sabía qué hacer" y que se trataría de un aborto espontáneo.



El macabro hallazgo fue en la calle Martín de Loyola y Víctor Tula. El oficial principal Darío Gutiérrez, de la Comisaría 2ª había informado a El Diario de la República que el feto tiene "entre 4 y 6 meses de gestación. Según los vecinos, los animales lo tenían en el patio y la dueña de casa lo encontró en la puerta de entrada".





Según publicó El Chorrillero la chica de 17 años, se encuentra internada y les confesó a sus padres del hecho luego de que el neonato fuera descubierto en una vivienda cercana, aparentemente llevado allí por un perro.



En diálogo con Carolina Cable Color, Miguel Funes, padre de la menor, contó que "ella lo dejó afuera porque no sabía qué hacer". Se trataría de un aborto espontáneo ya que "dice que fue al baño y que lo perdió", agregó. También explicó que su hija estaba embarazada de cinco meses pero que ellos no sabían.



"Tenemos seis chicos, ella tiene un hijo que lo estamos criando nosotros. No sé qué quiso hacer, por qué llegó a esto", lamentó Funes.



Los efectivos de Comisaría 2º recolectaron datos en el lugar y entrevistaron a los vecinos. Por su parte, la División Criminalística realizará las tareas investigativas y los peritajes.