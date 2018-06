Santa Fe: Juez que condenó a "Los Monos" dejó la causa tras dos ataques a tiros

El juez que presidió el tribunal que condenó a la banda narco "Los Monos" se excusó de seguir participando en la causa tras los atentados a balazos que sufrieron dos de las propiedades que habitó en el pasado.



Aunque los ataques ocurrieron la noche del 29 de mayo, este viernes se conoció que Ismael Manfrín solicitó apartarse del caso para evitar que sea juzgada su imparcialidad. Los trascendidos periodísticos y la información que manejan los investigadores vinculan los episodios con la organización delictiva que él mismo juzgó.



Manfrín estuvo al frente del tribunal que condenó a 19 integrantes de la organización y absolvió a otros 6, el 9 de abril pasado.



Como el fallo no está firme es el mismo juez quien intervenía en las apelaciones que presentaron fiscales y abogados defensores. También debía atender los pedidos sobre las condiciones de detención o traslados de los condenados. Con su planteo busca apartarse de esos trámites.



La decisión del magistrado se conoce horas después de que un colega suyo, Juan Carlos Vienna, también sufriera un episodio intimidatorio: dos viviendas, ocupadas por su ex esposa y por su padre, fueron baleadas por desconocidos. Vienna fue el juez que investigó y procesó a la organización narco.



Con el voto de Manfrín el tribunal provincial condenó a 37 años de prisión a Ramón "Monchi" Machuca" y a 22 a Ariel "Guille" Cantero, considerados líderes de una asociación ilícita. Al primero se le achaca además su participación en cuatro homicidios y a "Guille" ser autor material de un crimen. Máximo "Viejo" Cantero, a quien se señala como el creador de la banda en los 90', recibió apenas 6 años de pena. Entre los 19 condenados hay 9 policías.



Manfrín estuvo en la mira del clan Cantero en distintas oportunidades. En marzo de 2017, en un sorpresivo fallo, un tribunal que integraba absolvió a Luis "Pollo" Bassi por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, acribillado a balazos en mayo de 2013. "No sé dónde está la justicia. Ellos son los asesinos", reclamó Lorena Verdún, la ex pareja de Cantero. Bassi es uno de los enemigos de la familia del barrio Las Flores.



Los abogados que defendían al clan intentaron apartar a Manfrín de la causa contra la banda. Plantearon que había accedido previamente a distintas pruebas como parte del proceso anterior, en el que se investigó ?por el momento sin determinar culpables-- el asesinato de "Pájaro". "Es una falta de respeto que estén estos dos jueces que estuvieron en otra causa en la que absolvieron a los asesinos de mi esposo", volvió a cargar Verdún.



A fin de mayo dos viviendas que habitó el juez en el pasado, una de ellas ubicada junto a una comisaría y que el propio Manfrín había ocupado hasta pocas semanas antes, fueron baleadas. No hubo heridos. Tampoco detenidos. Sujetos en moto dispararon contra las viviendas de Italia al 2100 y Montevideo al 1000.



Los ataques ocurrieron horas después de que se confirmara el traslado desde Santa Fe y a cárceles federales de Chaco y Rawson de "Guille" Cantero y de Emanuel Chamorro, uno de sus principales laderos. Los abogados defensores resistían ese traslado, dispuesto de acuerdo a autoridades del ministerio de Seguridad para apartarlos de Rosario, donde seguían teniendo influencia en la operatoria narco. Horas después de los atentados los dos fueron llevados a sus nuevos destinos.