Caso Rossi: "Recurriremos a todas las instancias", dijo el abogado del juez

Recordemos que el 7 de diciembre del año pasado el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir una causa contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, ya que el magistrado tiene siete denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad, que responden a una decisión: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, hasta entonces preso en la UP Nº 9 de la Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú. Allí cumplía 9 años de prisión por violación, que lo condenaban a dejar el penal recién el 16 de julio pasado.



Nueve meses después de quedar en libertad, el 1° de abril del año pasado, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. Por este crimen, fue condenado a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio". En tanto que se jefe, Néstor Pavón, fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.



El 24 de julio comenzará el Jury de Enjuiciamiento contra el Juez de Ejecución de Penas. Miguel Ángel Cullen, abogado defensor del Juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, consideró, en diálogo con Elonce Tv, que "aún no están terminadas todas las vías. Ayer nos notificaron del rechazo de una petición que habíamos realizado. Estamos evaluando la posibilidad de recurrir esa decisión".



"Lo que provoca la apertura del jury una serie de denuncias, en la que lo acusan a Rossi por mal desempeño al haber otorgado la libertad condicional a quien luego resultara haber sido condenado por el homicidio de Micaela García. Esas denuncias no son parte de la acusación. A través de esas denuncias, el Procurador General es quien la realiza, formaliza la acusación", destacó el letrado.



Ante la consulta de Elonce TV al abogado, sobre si considera que un violador no es reicidente, opinó: "Ningún tipo de delitos, incluidos los sexuales, marca a una persona para toda la vida. Puede ser reincidente como puede no serlo".



"El nivel de reincidencia, que es un informe que está agregado a esta causa, fue una presentación pública que hizo la defensoría de Entre Ríos y muestra que en nuestra provincia el nivel de reincidencia de delitos de abusos sexuales es bajísimo. Eso no quita que haya gente que reincida", dijo.



El abogado insistió con que "casi con seguridad recurriremos a todas las instancias que haya que recurrir, incluso llegaremos al máximo tribunal de la Nación. Entendemos que se ha vulnerado la Constitución nacional". Elonce.com.