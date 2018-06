Atacó a escopetazos a su mujer que huyó campo adentro para esquivar los disparos

Un hombre de 56 años fue aprehendido e imputado por el supuesto delito de "Amenazas Calificadas por uso de Arma de fuego en Flagrancia". El Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá dicto prisión preventiva para el agresor. Dicha medida se dictó en resguardo del grupo familiar y atento la situación corroborada por la policía, en ocasión de brindar asistencia a quienes se encontraban en peligro, principalmente la mujer del detenido.



El violento hecho ocurrió en jurisdicción de XX de Septiembre, un pequeño poblado ubicado a la vera de Ruta 12, distante a unos 14 kilómetros de la ciudad de Nogoyá. Efectivos de la comisaría de esa comuna, fueron comisionados el último fin de semana hasta una finca situada en el camino vecinal Las Achiras, donde se había desatado un problema familiar de considerable riesgo.



El aviso provino del hijo del matrimonio, de 29 años, quien instantes antes había encontrado a su madre muy asustada, y a su padre fuera de sí, realizando disparos hacia el campo por donde la mujer corría, intentando huir.



La policía encontró al hombre dentro de la casa en cuestión, desde donde se oía que provenían los disparos. Tras identificarse a viva voz, los funcionarios ingresaron a la vivienda, procediendo a la aprehensión del hombre de 56 años de edad. Controlada la situación, se secuestró un arma de fuego, tratándose de una escopeta calibre .16. En ese contexto, el fiscal Rodrigo Molina, ordenó la detención del agresor.



La mujer fue rápidamente contenida, constatándose que no revestía lesiones. No obstante, en resguardo, el Juez de Transición y Garantías dicto la prisión preventiva del acusado, quedando alojado a disposición del magistrado, publica Fm Estación Plus.