En lo que va del año se produjeron 10 homicidios en el departamento Paraná

El crimen del malabarista

Pelea a la salida de un cumpleaños que terminó en crimen

Dos hermanos asesinados en barrio San Jorge

Asesinato en zona del Thompson

Crimen en Gonzales Pecotche y Don Bosco

Crimen del vendedor de perfumes

Asesinado por el tío

Crimen en barrio Belgrano

El jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón, en diálogo con, realizó un balance de lo ocurrido en el primer semestre de 2018.En lo que va del año, ocurrieron 10 homicidios: nueve en la ciudad de Paraná y uno en Paraná Campaña (sucedido en la localidad de Hernandarias). En el mismo sentido y rememorando lo ocurrido el año pasado, hasta la mitad de 2017, reconoció que fueron siete, tres menos que este año., quien mantuvo una pelea con un joven de apellido Antivero, "que había salido hacía pocos días, de cumplir una condena por intento de homicidio. El crimen fue por problemas de vieja data. Antivero, quien circulaba acompañado por Mónaco, llegó a juicio abreviado, acordando la pena de 11 años de prisión por este hecho", recordó el funcionario policial.El violento hecho ocurrió en Avenida de las Américas, en el km 5 y 1/2, el 21 de enero.Moscatelli, según la autopsia sufrió golpes tremendos en la cabeza, mientras posiblemente haya estado durmiendo. Tres fueron los impactos que le provocaron la fractura craneal, por lo que no se descartó que se haya utilizado algún material de construcción. El artista callejero estaba durmiendo en el exterior de una casa, en inmediaciones de la Escuela Tabaré, ubicada sobre Avenida de las Américas."A raíz de la colaboración de las cámaras de distintos comercios en la zona se pudo establecer que Moscatelli estaba durmiendo, cuando fue agredido por el imputado y perdió la vida inmediatamente", aseveró Blasón."El joven tenía problemas con un muchacho de apellido Duarte, se trenzaron en lucha, había un grupo de jóvenes que observaron la pelea. Jonathan Duarte aceptó cumplir la pena de ocho años de prisión, tras una audiencia de juicio abreviado, hace una semana", mencionó el jefe de Homicidios.El acusado de matar a puñaladas a Brandon Bernhard confesó, expresó su arrepentimiento y pidió empezar a cumplir la condena que le corresponda. Por el contexto de un conflicto entre la víctima y Jonathan Duarte, que llevaba bastante tiempo, y la falta de antecedentes, las partes acordaron la mínima pena por el delito de Homicidio, que es ocho años de prisión.Aquel 18 de febrero, aproximadamente a las 5, en la esquina de las calles Paraná y Santiago del Estero, se cruzaron Bernhard, de 22 años, y Duarte, de 23. Unos segundos después, Brandon quedaba muerto en el asfalto, y Jonathan se escondía en la casa de su madre, a pocos metros de la escena del crimen.Dos testigos observaron el violento episodio y fueron fundamentales para esclarecer el hecho. En sus relatos, ambos coincidieron con el desarrollo del hecho y sindicaron a Duarte como el responsable del asesinato."Andate de la esquina de mi barrio, te voy a matar", fue lo que ambos testigos escucharon decir a Duarte, cuando lo vio a Bernhard, quien recién había salido de un boliche ubicado en las inmediaciones.Segundos después se enfrentaron y se pelearon. Pero Duarte llevaba una cuchilla que no dudó en utilizar, y le asestó un número indeterminado de puñaladas. Varias fueron superficiales, pero una fue letal: le clavó el arma blanca en el pecho, debajo de la tetilla derecha. Luego, corrió y se escondió en la vivienda de su madre.Según la autopsia practicada por el médico forense, Brandon murió prácticamente en el acto, por la hemorragia masiva que le produjo la puñalada. La investigación de la División Homicidios esclareció el hecho el mismo día, pero nunca pudo ser encontrada el arma homicida.El mismo día que ocurría el fatal hecho en Hernandarias, pero a las 5:15, en Paraná,Ocurrió en Cortada 1377, entre calles 1000 y 1170. Lucas Paniagua, de 23 años, fue detenido inmediatamente de ocurrido el hecho y posteriormente, con el desarrollo de la investigación, también fue imputado su hermano Nicolás, de 26 años. Los fallecidos resultaron ser Diego Miguel Godoy, de 29 años y Rubén Darío Godoy, de 36 años.Rubén Godoy quedó herido de gravedad, tras el crimen de su hermano y murió a los pocos días, tras estar internado en el Hospital San Martín.Recordemos que en la madrugada de este viernes, una persona fue asesinada de varios balazos, en tanto que otra fue hospitalizada con tres heridas de bala. El hecho ocurrió en la rotonda de ingreso, cercana al camping del Thompson. Según los primeros datos con los que cuenta la Policía, el lesionado habría recibido los disparos en sus piernas, en tanto que el fallecido tendría un impacto cerca del corazón.Coria, luego de ser hospitalizado en el San Martín de Paraná, fue trasladado a Santa Fe.Con el avance de la investigación, se detuvo a Pablo Daniel Olivera, de 22 años.El 23 de marzo era asesinado Aníbal Jonathan Villagra, en Gonzales Pecotche y Don Bosco.Villagra, de 29 años, se domiciliaba en calle Rodríguez Peña y Pasaje Scapelatto, a metros del lugar donde encontró la muerte. El muchacho recibió un disparo en la zona del pecho que fue fatal, porque "involucró la aorta".Falleció en el lugar, aproximadamente a las 22:20 de este viernes, en zona Avenida Don Bosco y González Pecotche, de Paraná.En un primer momento se sindicó a Agustín Torrilla y Fernando Werner, quienes fueron aprehendidos, aunque con el avance de la investigación se determinó la autoría de López."Se conocían, habían tenido una pelea previa que termina con esta fatalidad", mencionó Blasón.Los hermanos Carlos Andrés Clavel de 27 años y Lucas Exequiel Clavel de 21, cumplen prisión preventiva por 45 días. Fueron detenidos en una vivienda del interior del exhipódromo de Paraná, por calle Maciá.En el allanamiento practicado a la casa-casi en ruinas- del predio del exhipódromo, encontraron varios elementos de interés, pero llamó la atención a las autoridades la localización de varios gramos de piedritas de crack (que es el descarte de la cocaína, y con el cual estirándolo con otros componentes se pueden utilizar como estupefacientes). En la casa, también había varias bolsitas de bicarbonato y hasta una "pipa" casera quemada en su mayor parte.El hecho de sangre sucedió en Cortada 1269 e Ituzaingó, de barrio Las Flores, de Paraná.Resultó asesinado Valentín Claudio López, de 16 años de edad y herido un joven de apellido Figueroa, de 20 años. La persona sindicada es Pablo Taborda de 40 años.Los jóvenes se encontraban sentados en la Cortada 1269, aparece Taborda, quien es tío del occiso, empuñando un arma de fuego tipo escopeta y según se presume "confunde" a los jóvenes con un muchacho con el que había mantenido un problema previo y efectúa disparos. Su sobrino fallece y Figueroa queda herido.Al ser consultado por, Blasón opinó que "se ve un común denominador que son los conflictos entre las personas. No entendemos a veces la violencia con la que quieren dirimir estos conflictos. Algunos (victimarios) son adictos a la droga, están insertos en hogares destruidos, en contacto con la violencia, creemos que esas pueden ser las causas que llevan a dirimir los conflictos con tanta virulencia. Una persona en su sano juicio no puede terminar con una vida para saldar con problemas a veces mínimos que los llevan a enfrentarse".