"Hasta donde yo sabía ella no tenía novio", dijo el padre de Nahir Galarza

Este jueves se realizó una nueva audiencia en el marco del juicio contra Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo. Ante el tribunal, prestaron su testimonio los padres de la joven imputada: Yamina Kroh y Marcelo Galarza.Al declarar, la madre de Nahir, que lloró durante casi todo su relato, aseguró que varias veces notó marcas en el cuerpo de su hija y al preguntarle qué le había pasado recibía respuestas como "quédate tranquila, no pasada nada". Asimismo, le pidió "perdón" a la joven "por no haberte cuidado".Sobre el arma, alarza aseguró: "Yo la uso con bala en la recámara y sin seguro". Esto se debe a diversos episodios por los que tuvo que pasar en la vida, como cuando recibió un adoquín en la cara, según relató. "No todas las armas son iguales, la sensibilidad del gatillo depende del desgaste", expresó durante la declaración y aseguró que "si uno mete el dedo mal puede salir uno, dos, tres o más tiros".Por otro lado, respecto a las relaciones de su hija, y en línea con la estrategia de la defensa que busca debilitar el vínculo que existía entre Nahir y Fernando, dijo: "Lo único que pedí es que si algún día tenía un novio que lo trajera a la casa y lo presente. Pero ella decía que no, hasta donde yo sabía ella no tenía novio". Y, puntualmente sobre Fernando Pastorizzo dijo que lo conoció 10 minutos antes de salir de viaje, que se lo presentó como un amigo y que él no hablaba con ellos. "Trataba de hablarle, pero no me contestaba. Pensé que era muy tímido", declaró Galarza.Al igual que la madre de la imputada, dijo haber visto en una ocasión que su hija tenía un golpe, pero que no le preguntó nada por su esposa: "No le digas nada", le habría pedido Yamina Kroh. "Hoy debo decir que tengo culpas", se sinceró, quien aseguró: "Nahir me cambió la vida", entre otras cosas. (El Día)