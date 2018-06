Declaró la madre de Nahir Galarza: "Perdón hija por no haberte cuidado"

Solamente presentó a Rafael

Las vacaciones en Brasil

El día del crimen

El día de la detención

Sobre los moretones

Declaró el entrenador

Alrededor de las 10 de la mañana, declaró la madre de Nahir, Yamina Kroh, a pedido de la defensa de la joven imputada. La declaración de laAdemás, quien llegó junto a Marcelo Galarza, el padre de la joven, aseguró que varias veces notó marcas en el cuerpo de su hija y al preguntarle qué le había pasado recibía respuestas como "quédate tranquila, no pasada nada". A veces, Nahir le decía que no se acordaba cómo se había hecho las mismas.Durante más de una hora, con la voz quebrada por el llanto, Yamina Kroh, la madre de Nahir Galarza, dio su versión de qué pasó la noche del asesinato de Fernando Pastorizzo y cómo era la relación de los jóvenes.. Dijo que cuando Nahir era chica, eran más compinches, pero que al crecer cambió y que últimamente no le contaba "nada personal, nada de lo que le pasaba".La mujer, quien también fue policía como su esposo,(el joven a quien la defensa quiso señalar como su novio), y que también lo hizo como un amigo.Consultada sobre cómo si no eran novios Nahir llevó a Fernando de vacaciones a Brasil, Kroh detalló que su esposo había cobrado un dinero y que por eso decidieron viajar, lo que no habían hecho antes. Su esposo entonces propuso ir a Río de Janeiro y Nahir le pidió invitar a Sol Martínez, su amiga íntima, la que habría participado de la famosa pelea en la madrugada de Navidad."Pero como es menor de edad y no tenía el permiso de sus padres, no pudo ir.Kroh, aseguró haber conocido a Fernando Pastorizzo "hace dos años".Sin embargo,"La veía mal, le preguntaba qué le pasaba y ella me decía que me quedara tranquila, que no pasaba nada. Pero yo estaba preocupada", aseguró. Esa preocupación se acrecentó el 18 de diciembre, cuando le vio "un moretón grande en la entrepierna", relató.También fue consultada sobre un supuesto abuso que podría haber sufrido la chica, lo que fue deslizado por una psicóloga durante el juicio. La mujer relató que en 2014 su hija había sido secuestrada a la salida de la escuela por dos hombres y queRespecto del día del crimen, la madre contó que habían ido a las termas a pasar la jornada. Volvieron tarde y Nahir les dijo que estaba cansada y no iba a salir. Pero horas más tarde, la chica salió y ella la mensajeó para preguntarle por qué se había ido. Según le recordó la querella, KrohKroh no volvió a ver a su hija hasta el 29 a media mañana.Ahí, la madre fue a buscar a Nahir: la encontró en shock. La chica no le habló, no le dijo qué había pasado. Llegó la Policía a buscarla, y ambas fueron con los agentes hasta la fiscalía, porque su esposo no estaba en la casa.Durante el día del homicidio la madres recordó: "Ese día despierto a Nahir para desayunar, y me dijo que la había llamado la mamá de Fernando para decirme qué había tenido un accidente. Ella no podía hablar, estaba como ida", recordó al describir cómo se sentía su hija cuando la noticia de la muerte de Fernando llegó a la familia de Nahir, publicóKroh, interrumpió su relato por momentos entre llantos y continuó: "Después esperamos que venga la Policía, ella no decía nada, estaba como? no sé cómo explicarlo. Al llegar la Policía, me dijeron que teníamos que llevarla al juzgado para ver qué pasó con este chico. Vine y estuve toda la mañana en Tribunales, durante dos horas preguntando que estaba pasando.. Cuando fuimos a casa dijo que no sabía que había pasado y que necesitaba hablar con un abogado. Lo llamamos y ella habló con él", señaló.Asimismo, la mujer recordó que: "Ella estuvo todo el día sin decir una palabra. A la noche vino el abogado, quien la llevó a su estudio, después nos llamaron y nos dijeron que Nahir estaba detenida. La habían llevado al Hospital y me pidieron que le llevara algunas cosas Mi casa era unManifestó que: "Ella estuvo tres días internadas en el hospital. Ella nos dijo que había tenido un accidente, al otro día. Nada más que eso nos dijo".Cuando el abogado le consultó si ambas concurrian a un masajista, Yanina constestó: "Si. A Miriam Duarte".-¿Le marco una lesión de Nahir?-Si, varias veces. Hace un año que ella va. Yo ya iba antes, y le insistía para que fuera, la notaba rara, nerviosa.-¿Pudo constatar alguna lesión?-Si, varias veces. Ella me lo dijo.-Lo habló con ella?-Si. Que no se acordaba como se lo había hecho. Tenía un moretón muy grande en la espalda.-¿Le creía?-Ella me decía que no pasaba nada, que me quedé tranquila, que no me preocupara.Ella se alejaba de mi. No quería que me arrimarse, me decía que era grande.- ¿Usted que sospechaba?-Que le estaba pasando algo con alguien. El teléfono sonaba, sonaba, sonaba. El fijo sonaba a las 2 ó 3 de la mañana, me levanta, atendía y cortaban. El día en que Nahir tenía que dar un examen tenía 87 llamadas en 10 minutos. Ella dijo que eran de Fernando.Lo hablé, quise hacer la denuncia. Me dice: no, mamá no hagamos la denuncia porque va a ser peor. Imagínate lo que puede pasar si se entera papá.Posteriormente, una vez que Nahir estuvo presa en la Comisaría del Menor y la Mujer confesó que le dijo: "perdón hija por no haberte cuidado" .En la novena audiencia, uno de los testigos propuesto por la defensa de Nahir Galarza, fue Walter José Jiménez, el entrenador del gimnasio donde asistía la joven durante un año y medio.Cuando los abogados de la defensa le consultaron si durante el entrenamiento pudo ver una lesión en alguna parte del cuerpo de la joven, Jiménez respondió que: "".Al consultarle si en ese momento supo a qué se debía esas lesiones, Jiménez dijo que: "Por lo general me preocupo por la gente que va al gimnasio. Me arrime a Nahir, le pregunté y ni siquiera me dijo nada. No sabía qué contestarme. Le hice tres preguntas, luego le consulté a la madre y seguí con mis actividades", afirmó el entrenador."Tiempo después me arrimo a Nahir, sorprendido le pregunto que le había pasado en la pierna, porque sus lesiones eran grandes. No me supo contestar.. Fuente: (El Argentino - Clarín).-