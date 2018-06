Declaran los padres de Nahir y en cualquier momento podría hacerlo la imputada

A partir de las 8.30 comenzará la novena audiencia del juicio oral y público que se le sigue a Nahir Galarza (19 años) por el homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la relación de pareja no conviviente de Fernando Pastorizzo (20 años), ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado en Gualeguaychú.Por el momento se han confirmado los siguientes testigos: Mariano Bohl (profesor de hockey de Nahir); Yamina Kroh y Marcelo Galarza (padres de Nahir), y Osvaldo Núñez (funcionario policial); aunque podrían sumarse otras personas.Por otro lado,: la del lunes con más testigos por parte de la defensa y seguramente será la oportunidad para los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público Fiscal y de ambas querellas; mientras que el martes cerrará su alegato de clausura la defensa.Solo a partir de entonces, el Tribunal dispondrá de cinco días hábiles para emitir el adelanto de su veredicto y a partir de ese acto, dispondrá de otros diez días hábiles para dar a conocer los fundamentos de la sentencia, señalaEl martes, pasó por los tribunales de Gualeguyachú, Brígida Gálvez, la abuela de la imputada y aseguró ante los jueces que ella vio cómo la víctima golpeaba a su nieta, quien le habría pedido que no le dijera nada de lo ocurrido a su familia.La mujer de 78 años, dijo además que a Pastorizzo lo conocía, pero "de paso".Y sin que el tribunal se lo preguntara, Gálvez, relató: "Fue en el verano del año pasado, vivo cerca de los boliches, me levanté para tirar agua porque es una asquerosidad todo lo que dejan. Y mi nieta gritaba, soltame, soltame , decía, la tenía de los pelos y del cuello. Yo salí. ¿Qué estás haciendo? , le grité. Agarró la moto y se fue".Según el testimonio de la mujer, publicó el portal del diario El Día de Gualeguaychú, habría sido Nahir quien le pidió que no le dijera nada a sus padres.Ante la declaración, los jueces le preguntaron qué hizo con el pedido de Nahir y ella respondió: "Le dije que no iba a hacer nada porque no quería andar mal con mi nieta".La mujer además comentó que no sabía que tipo de relación tenían los jóvenes y que su nieta nunca lo presentó como el novio.En tanto, el pasado lunes declaró un perito balístico, diplomado en Criminalística y Criminología, quien con su testimonio complicó la situación de la imputada."No existió disparo accidental o involuntario", dijo Edgardo Ceferino Crespo quien con su declaración contradijo la versión de la acusada, quien dijo que el arma de su padre se había disparado de manera accidental, cuando intentó quitársela a Pastorizzo.La víctima Fernando Pastorizzo (20 años) falleció en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado como consecuencia de dos disparos de arma de fuego, producidas por una pistola 9 milímetros que manipuló su pareja hasta ese entonces, Nahir Galarza (19 años): el primer disparo fue por la espalda y el segundo en el pecho cuando Fernando yacía indefenso en el suelo.Por este hecho, la Fiscalía la acusa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la relación de pareja no conviviente, tal la conclusión a la que abordaron el fiscal Sergio Rondoni Caffa (quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria) y el fiscal general coordinador Lisandro Beheran.Por su parte, hay dos querellas particulares: la de los doctores Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo vinculado con los intereses del padre de la víctima, Gustavo Pastorizzo; y la que ejerce el abogado Rubén Virué en representación de los intereses de la madre de Fernando, Silvia Mantegazza. Ambas querellas adhirieron a la postura de la Fiscalía e introdujeron en su alegato de apertura un tercer agravante: la alevosía, esto es, cuando quien agrede lo hace sobre seguro y sin riesgos, mientras la víctima se encuentra en absoluta indefensión e incluso sin posibilidad de ser auxiliado.A su vez, la defensa particular de la imputada está representada por los abogados Horacio Dargainz y José Ostolaza y su teoría del caso no ignora que Nahir manipuló el arma de fuego, pero argumentan que ambos disparos fueron productos de un accionar involuntario. Y encuadraron la situación en un contexto de violencia de género, en los términos de la Ley N° 26.485, especialmente en los Artículos 4° y 5°.