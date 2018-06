Crimen de Pastorizzo: Nahir está en Tribunales y escucha declarar a su abuela

La única acusada, Nahir Galarza sorprendió con su presencia en los Tribunales de Gualeguaychú, antes del comienzo de la octava audiencia del juicio por el asesinato a Fernando Pastorizzo.Desde la defensa se había hecho trascender que la joven no iba a permanecer más en el juicio, principalmente, por el hecho registrado hace una semana, cuando increpó al Fiscal Sergio Rondoni Caffa y lo amenazó con suicidarse, si mostraba un video íntimo de ella, junto a Fernando Pastorizzo.Este martes, se vio a Nahir, de buen semblante y hasta se paró de cara a las personas, entre ellas, familiares de Pastorizzo y medios de prensa, mientras mantenía un fluido diálogo con uno de sus abogados.Ayer se pensó que Galarza iba a declarar, pero sobre el final de la jornada desde la defensa informaron a ElDía que finalmente lo haría el jueves, junto a la declaración de sus padres.En esta octava audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Pastorizzo, se encuentra declarando Brígida María Gálvez, abuela de Nahir Galarza.Anteriormente declararon: Víctor Adriel García - ginecólogo en el Sanatorio Adventista Del Plata; Elisa Beatriz Selorena, vecina de la familia Galarza; Juan Cruz Ramírez, policía que trabajó dos años con Marcelo Galarza; Eduardo Javier Acuña y Sergio Emanuel Cabral, ambos policías.El jueves está previsto que declaren Yamina Kroh y Marcelo Galarza, padres de Nahir. La madre asistió este lunes a los Tribunales pero no estaba incluida en el listado de declarantes."Aún no está definido que Nahir preste testimonio", adelantó a R2820, el abogado defensor Horacio Dargains.Dependiendo de la cantidad de testigos restantes, el Tribunal a cargo de Mauricio Derudi determinará si los alegatos de partes se inician el jueves o se extienden al lunes venidero.