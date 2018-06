El Ministerio de Seguridad dijo que bajó la tasa de homicidios y robos

El mapa de estadísticas del delito en la Argentina mostró una leve mejoría en el último año y desde el gobierno lanzaron con optimismo datos alentadores concretos sobre la situación de la inseguridad ciudadana: una disminución de la tasa de los homicidios del 13%, la tasa de robos por cada 100.000 habitantes disminuyó el 7% en el país y la cantidad de víctimas rescatadas del delito de trata de personas aumentó el 95%.El Ministerio de Seguridad presentó ayer el último índice de estadísticas criminales del 2017 que revela un nivel decreciente del delito en la Argentina aunque aún resta mucho por hacer en este campo.Entre los datos más relevantes del informe oficial se señala que entre 2016 y 2017, la tasa de los homicidios dolosos por 100.000 habitantes disminuyó el 13% en el país. Mientras que en el 2015 esta tasa era del 6.6 y en el 2016 fue de 6, el año pasado se ubicó en 5.2. La Organización Mundial de la Salud considera que pasado los 10 puntos de la tasa de homicidios se considera la existencia de una "epidemia". No es el caso de nuestro país.Así, mientras que en el 2016 hubo registradas 2.605 víctimas de homicidios dolosos en el país, el año pasado se contabilizaron 2.293. Es decir que hubo 312 víctimas menos entre un año y otro. De esta manera, según datos oficiales la Argentina se ubica ahora en el segundo lugar de países de América latina con menor tasa de homicidios. En primer lugar se encuentra Chile con 3.5 y detrás de Argentina está Ecuador (5.8), Bolivia (6.4) y Nicaragua (6.8), Venezuela (89) y El Salvador (60) son los países de América latina con mayor índice de homicidios dolosos anuales por cada 100.000 habitantes.Por otra parte, entre el 2016 y 2017, la tasa de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes disminuyó el 6% en el país. Hubo 1.942 delitos denunciados contra la propiedad en el 2016 frente a 1.828 el año 2017, publicóUna tendencia en baja también se contabilizó en entre 2016 y 2017 en la tasa de robos por cada 100.000 habitantes que disminuyó el 7% en el país. Hubo 1.066 en el 2017 y 991 el año pasado. A la vez, entre 2016 y 2017, la tasa de hurtos por 100.000 habitantes disminuyó el 6% en el país."Observamos una mejor situación de la lucha contra el delito y el crimen organizado en la Argentina que lo suscribimos en gran medida a la mejor utilización de recursos humanos, las nuevas tecnologías y una policía que no se encuentra estática sino muy activa", sintetizó ante Infobae la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar el plan de estadísticas criminales de la Argentina.Según se pudo saber, en la Argentina el robo de celulares es el que mayor índice de hurtos registra y los niveles altos de homicidios se verifican en las grandes ciudades como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Santa Fe y Rosario, entre otras.Un dato llamativo del índice nacional de estadísticas criminales es que entre 2016 y 2017, la tasa de amenazas aumentó el 4% en el país. Según se explicó, allí se registran en su gran mayoría la amenazas políticas en un año electoral como fue el 2017. Se pasó así de 389 denuncias detectadas en el 2016 a 403 el año pasado.Los niveles de tasa de lesiones dolosas aumentó el 6% en el país el año pasado y allí se cuentan casos reiterados de riñas, enfrentamientos en los barrios y pujas entre barras.Por otra parte, entre 2016 y 2017, la cantidad de víctimas rescatadas del delito de trata de personas aumentó el 95% en el país. Así, hubo un total de 709 víctimas de trata rescatadas en el 2016 frente a 1.386 en el 2017.Sobre este punto en particular la ministra Bullrich y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, explicaron que estos niveles de incremento en las víctimas de trata se debe al accionar policial en las investigaciones sobre bandas de explotadores sexuales y laborales que operan en localidades como Neuquén, Comodoro Rivadavia, Salta, Jujuy o Tierra del Fuego.No obstante, en el Ministerio de Seguridad admitieron que los niveles de adhesión al programa de protección de víctimas de la violencia y la trata de personas es muy bajo aun en la Argentina.Entre 2016 y 2017, la cantidad de autopartes secuestradas en el país aumentó el 610%. Esto se explica en la cantidad de desarmaderos detectados en el Gran Buenos Aires. En este sentido, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, adelantó que en lo que va de este año se registró casi la misma cifra de autopartes secuestrados durante todo el año pasado. El año pasado hubo un total de 4.499.669 cantidad de autopartes secuestradas por la Policía Federal.Por otra parte, entre 2016 y 2017, la cantidad de secuestros extorsivos disminuyó el 19% en el país, según los datos oficiales. Así, la Unidad Fiscal especializada en secuestros extorsivos registró 227 casos en el 2016 y 185 en el 2017. El Ministerio de Seguridad informó que la modalidad de secuestros extorsivos se registró en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la ciudad de Córdoba.La cantidad de incautaciones de drogas ilícitas por parte de las fuerzas federales también arrojó datos optimistas para el gobierno. Así, se registró un incremento del 120% de la incautación de cocaína en el 2017; un 25% de aumento de las drogas sintéticas y un 8% de marihuana.Según explicó Bullrich este aumento de la inacutación de cocaína y drogas sintéticas en mayor escala se debe a un trabajo en conjunto con policías de la Unión Europea o de Estados Unidos en operativos paradigmáticos como el de Bahía Blanca que ocurrió el año pasado. La mayor parte de las drogas sintéticas provienen de Europa en correo y pasan previamente por Bolivia, Paraguay o Uruguay antes de llegar a la Argentina.Entre el 2016 y 2017, la tasa de efectivos de las fuerzas federales fallecidos en enfrentamientos con uso de armas de fuego disminuyó el 68%. Así, la tasa de policías fallecidos en enfrentamientos por cada 10.000 efectivos en el 2017 fue de 0.8 puntos frente al 2.6 de 2016."Esto muestra que los casos de gatillo fácil son cada vez menos en la Argentina ya que el personal policial trabaja cada vez más en forma profesional y efectiva", dijo la ministra de Seguridad. A la vez, se añadió que entre 2016 y 2017, la tasa de civiles fallecidos en hechos con uso de armas de fuego disminuyó el 20%.Al evaluar si el eventual apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad ayudarán a disminuir aún más la delincuencia en el país, Bullrich fue enfática: "El trabajo de las fuerzas de seguridad no va cesar por más apoyo que haya". En tal caso, adelantó, se verá un refuerzo de presencia de uniformados en las fronteras sin descuidar el trabajo de la Gendarmería o la Prefectura. Fuente: (Infobae).-