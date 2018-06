Foto: Rompieron la puerta del frente y robaron en la casa de una jubilada Crédito: El Sol

Una señora mayor que había salido en horas de la tarde se encontró al regresar con la sorpresa de que habían ingresado a su domicilio ubicado en calle Andrade al 275 a dos cuadras de la plaza España, en la ciudad de Concordia.



"Rompieron la puerta del frente y entraron cuando no estaba, no sé si me estarían vigilando, no se puede vivir así", indicó la víctima del robo.



Si bien no dio precisiones sobre lo que le faltaba indicó que le habían revuelto toda la casa.



Los ladrones burlaron todas las medidas de seguridad de la vivienda tanto muro como puertas y rejas.



Vivir enrejados



Vecinos del lugar se solidarizaron con la mujer y pidieron mayor seguridad ante los frecuentes hechos delictivos en la zona.



"Nosotros parecemos los presos, tenemos que vivir bajo rejas cuando los malandras hacen lo que quieren, esta semana hubo tres robos y no pasa nada, todos saben que es por la droga, hay patrullajes pero los ladrones andan a toda hora, nosotros tenemos que estar encerrados mientras ellos tienen todos los derechos y andan libremente", expresó un vecino en declaraciones al diario El Sol al referirse a la situación de robos e inseguridad.