Varisco procesado: la defensa detalló sus próximos pasos

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado este lunes desde la cárcel de Federal, hasta Paraná, para dialogar con su abogado defensor. Solicitó ampliar su declaración indagatoria y en la audiencia dio cuenta de que el intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, Grisela Bordeira y Alan Viola no forman parte de la organización de venta de drogas.Al ser consultado por, Rubén Pagliotto, uno de los abogados de Sergio Varisco, indicó: "Celis dejó afuera de la causa a Varisco, Hernández, Bordeira y Viola. Dijo específica y puntualmente al juez, que él estaba dispuesto a responder todo tipo de preguntas sobre estos aspectos. El juez, evidentemente creyó que no era necesario hacerle ninguna pregunta, por lo que nosotros podemos colegir que al juez le quedó muy clara la declaración de Celis. Debe saberse que cuando un imputado se somete al escrutinio de un juez, tiene que someterse a interrogatorio y repreguntas. Si el juez no lo hizo es porque ameritó no hacerle ninguna pregunta o porque creyó la versión que contó Celis".Tras la consulta de, el abogado puso relevancia que Celis "nunca declaró contra Varisco, ni a favor ni en contra".